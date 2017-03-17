Нижний Новгород, 17 марта, 2017, 19:42 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс «Нижегородская Голгофа» может появиться напротив Нижегородского кремля — на острове Мочальный, расположенном в месте слияния Волги и Оки.

Vladimir Menkov Вид на Мочальный остров от вершины Чкаловской лестницы

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», об этом было заявлено в ходе заседания инвестиционного совета при губернаторе, которое прошло 17 марта.

Нижегородская епархия намерена вложить 50 млн рублей в реализацию проекта. В ходе заседания было принят решение предоставить РПЦ в безвозмездное пользование земельный участок площадью 23 га.

Планируется, что площадь непосредственно застройки составит 200 кв. метров. В епархии рассчитывают на реализацию проекта в течение пяти лет.

Прежде чем приступить к реализации проекта, епархии предстоит согласовать его на областном градостроительном совете.

Остров Мочальный расположен напротив лучших видовых площадок Нижнего Новгорода.