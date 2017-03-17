Краснодар, 17 марта, 2017, 19:13 — ИА Регнум. В Краснодаре участковому врачу предлагают заработную плату с учетом его квалификации от 23 до 30 тысяч рублей. Это официальная заработная плата, которая положена сотрудникам здравоохранения в соответствии с заключенным договором и квалификацией.

ИА REGNUM Поликлиника, где требуются врачи

В диспансерном отделении Государственного учреждения здравоохранения «Специализированная психиатрическая больница №7» департамента здравоохранения Краснодарского края побывали многие краснодарцы. Здесь выдают необходимые справки для получения лицензии на оружие, для прохождения водительской комиссии, для устройства на работу в педагогические учреждения, а также документ сроком на год, что вы не состоите на учете в психдиспансере. Заветную бумажку можно получить только после разговора с психиатром. Её стоимость составляет 330 рублей. Эти тарифы официально утверждены региональной энергетической комиссией департамента цен и тарифов Краснодарского края. На вопрос корреспондента ИА REGNUM, сколько с коммерческой прибыли получают врачи, заведующий организационно-методическим отделом, врач-психиатр Алексей Мовчан заявил, что этого врачи не знают: «Наша заработная плата складывается из основной суммы, указанной в договоре, категории, научного звания, например, кандидат наук».

ИА REGNUM В психдиспансере снимать запрещено

В учреждении на данный момент есть свободные вакансии, как указано на сайте психдиспансера, требуется пять врачей-психиатров в стационар с заработной платой 15 893 рубля и в диспансер шесть человек с заработной платой 21 796 рублей. Исходя из опубликованных данных в отчете о финансовых результатах деятельности учреждения на 1 января 2015 года, доходы от оказания платных услуг на тот период превысили 57 млн рублей. Сколько из этой суммы было добавлено к ежемесячному денежному вознаграждению врачам среднего и низшего звена, неизвестно, ясно одно, что полученная сумма явно не дотягивает до той, о которой говорил президент Владимир Путин.

В частности, на встрече с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске в начале марта 2017 года он заявил, что в 2018 году уровень зарплаты у врачей должен быть 200% от средних доходов по соответствующему региону, а у младшего и среднего персонала — 100%.

ИА REGNUM Здесь можно получить как платные услуги, так и бесплатные

В Краснодарском крае средняя заработная плата, по данным крайстата, составляет чуть более 27 тысяч рублей. Другими словами, медицинская сестра, например, психдиспансера должна получать без малого 52 тысячи рублей, а врач более 70 тысяч. При условии получения коммерческой прибыли и правильного её использования врачи и медсёстры получали бы не меньше полицейских. И указание президента было бы выполнено.

ИА REGNUM Небольшая очередь в регистратуру

В поликлиниках Краснодара врачей также не хватает, как и в псхидиспансере, никто не торопится идти на заплату в 25 и даже 30 тысяч рублей. Пациентам приходится неделями и месяцами ждать своего врача, даже записавшись на приём. Владислав Дубан, исландец с русскими корнями, сейчас живет в Краснодаре, так как женился на жительнице Кубани. В поликлинику №15 он пришел, чтобы делать флюорографию, естественно за плату, так как он не является жителем Краснодара.

«Я не против заплатить эти небольшие деньги (270 рублей) за обследование, но тот бардак, что я вижу, который происходит в поликлиниках, меня, конечно, возмущает. С Исландией, конечно, не сравнить, все здесь выглядит плачевно. У меня жена на четвертом месяце беременности, и везде ей нужно сидеть в очереди. В той же женской консультации, например, час или два бывает. Если у нас по записи прием или обследование через две недели, через месяц, тогда мы идём в частную клинику, платим деньги и всё. Но, как видно, это в России не всем доступно, в большинстве своем многим недоступно», — пояснил Владислав Дубан.

ИА REGNUM Автоматы для оплаты услуг

Коренной житель Краснодара Вячеслав Шкуро подтверждает его слова: «Я хожу в 27-ю поликлинику, что в районе Гидростроителей. Мне назначили сдать специализированные анализы, а затем с ними к узкому специалисту. Но запись к нему возможна только через три месяца! Вот что мне теперь делать? Денег на платный приём у меня нет, я сейчас безработный, с копейки на копейку перебиваемся. Придется, наверное, в долг просить, лечиться же надо».

ИА REGNUM Прейскурант врачей психдиспансера

В каждой поликлинике Краснодара и края для населения предлагают широкий спектр платных услуг — от заполнения и создания медицинских карточек стоимостью 20 рублей до серьезного обследования, цена которого может достичь и 15, и 20, и 30 тысяч рублей. Денежные средства, полученные в результате коммерческой деятельности муниципального или государственного медицинского учреждения, должны расходоваться на закупку нового оборудования или повышение заработной платы работников. Но, как это происходит, до сих пор непонятно, сами врачи даже этого объяснить не могут. Известно только о том, какую официальную заработную плату предлагают главврачи, принимая сотрудников на работу, исходя из вакансий, опубликованных на сайтах учреждений здравоохранения.

Отметим, что, по данным интернет ресурса krasnodarskij-kraj.trud.com, в Краснодарском крае медицинская сестра является наиболее востребованной профессией. Количество вакансий составляет 1532, уровень средней заработной платы медсестры чуть более 13 тысяч рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения 10 300 рублей, без учета оплаты съема квартиры или коммунальных услуг.

ИА REGNUM За всё надо платить

В Краснодарском крае более 80 государственных бюджетных учреждений здравоохранения, и в каждом требуются врачи-специалисты, и не по одному, а сразу несколько. Предлагаемый уровень заработной платы — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. В Краснодаре более 50 поликлиник, которые ищут последователей Авиценны и Гиппократа, обещая врачам до 30 тысяч рублей с дежурствами, выездами и походами по участку к больным. В то же время в частных клиниках города и края тоже имеются вакансии, но там конкурс на место и заработная плата начинается от 50 000 рублей, без дежурств и выездов к пациенту на дом.