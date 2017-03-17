Нижний Новгород, 17 марта, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Администрация города запретила Алексею Навальному проведение митинга в Нижнем Новгороде. При этом чиновники сначала разрешили проведение мероприятия, но после передумали.

Pixabay.com Запрет

Заявление о проведении публичного мероприятия было подано штабом навального 14 марта. Спустя два дня организаторы митинга получили в мэрии официальное подтверждение того, что митинг согласован.

Через несколько часов в этот же день, 16 марта, в штаб поступило письмо за подписью заместителя главы администрации Марии Холкиной о запрете в проведении митинга.

По словам руководителя штаба Анны Степановой, организаторы в своем заявлении на проведения митинга предлагали сразу несколько точек — пл. Лядова, пл. Маркина, пл. Горького, пл. Свободы, пл. Театральная.

В ответе администрации говорится, что в этот день в этих местах уже запланированы иные публичные мероприятия, заявки на которые были поданы раньше.

В штабе заявляют, что отказ в проведении митинга незаконен, и не намерены отказываться от его проведения. Предварительно в качестве площадки, на которой пройдет мероприятие, называется пл. Маркина.

Ранее в Нижнем Новгороде открылся предвыборный штаб Алексея Навального. Правда в сам штаб ни Навальный ни его сторонники попасть не смогли — дверь в помещение оказалась замурована монтажной пеной. В результате встреча оппозиционера и его сторонников прошла прямо на центральной улице города — Большой Покровской.