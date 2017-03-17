Москва, 17 марта, 2017, 19:14 — ИА Регнум. Министерство топлива и энергетики Российской Федерации не получало от Украины обращений по покупке угля. Об этом сегодня, 17 марта, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

Журналисты спросили Новака, обращалась ли украинская сторона с просьбой о закупках угля. «Официальных обращений не было», — ответил Новак.

Напомним, в конце января 2017 года группа украинских радикалов заблокировала железнодорожное сообщение между оставшейся территорией Украины и Донбассом. Тем самым были полностью прекращены поставки донбасского угля на Украину. При этом уголь из Донбасса покрывал треть украинской потребности в этом полезном ископаемом.

Радикалы заявили, что любая торговля с Донбассом незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Президент Украины Петр Порошенко и его клика не смогли справиться радикалами и были вынуждены «официально» подтвердить блокаду.

Власти ДНР и ЛНР в ответ с 1 марта ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе. Также было заявлено о начале процесса национализации этих предприятий.

В итоге на Украине стали искать замену донбасскому углю. Предлагались варианты поставки угля из ЮАР, но это оказалось нереально, так как добываемый в Южной Африки уголь давно расписан по фьючерсным контрактам. Тем более цена на южноафриканский уголь для Украины слишком высока.

Ряд украинских металлургических предприятий заявили, что единственной альтернативной донбасскому угля является уголь из России.