Тихвин, Ленинградская область, 17 марта, 2017, 19:13 — ИА Регнум. Полигон бытовых отходов в Гатчинском районе Ленинградской области «Новый Свет — Эко», несмотря на превышение его лицензионных размеров, в ближайшее время не закроют. Ведь альтернативного пункта размещения мусора рядом нет, и закрытие полигона может грозить образованием незаконных свалок. Об этом сегодня, 17 марта, в ходе рабочей поездки в Гатчинский район сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alan Levine Мусорный полигон

Напомним, федеральное управление Роспотребнадзора согласовало полигону «Новый свет — Эко» повышение высотности. Александр Дрозденко уже заявлял о намерениях опротестовать это разрешение, поскольку ни правительство Ленобласти, ни региональный Роспотребнадзор не поддерживают повышения высоты мусорной свалки. Власти Ленобласти до сих пор не получили «первичные документы, по которым принято решение на повышение высотности», отметил губернатор. Он ужаснулся тому, как будет выглядеть полигон в новых параметрах.

«Вы только представьте высоту мусорных гор в 72 метра! Ей уступают даже трассы нашего горнолыжного курорта «Игора», которые достигают максимум 56 метров. Мы бы смотрели на это сквозь пальцы, если бы руководство «Новый свет — Эко» предприняло попытки хоть как-то модернизировать свою деятельность, предложило программу рекультивации, организовало бы систему сортировки мусора. Но они хотят просто складывать его в горы, ухудшая экологическую обстановку района», — возмутился Александр Дрозденко.

Вместе с тем, несмотря на множество причин для закрытия полигона, глава региона пока не видит такой возможности в связи с отсутствием альтернативной точки размещения отходов. «Прежде чем закрывать полигон, необходимо найти альтернативную точку складирования мусора. Чтобы не усугубить проблему, когда отходы начнут вывозить в наши поля и леса. У «Новый свет — Эко» нет будущего. Но дату закрытия я сказать не могу», — сказал Дрозденко.

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Губернатор добавил, что на сегодняшний день рассматривается шесть районов (Кингисеппский, Ломоносовский, Гатчинский, Тосненский, Кировский, Всеволожский, Выборгский районы) под изыскание различными компаниями для нового полигона — с сортировкой и переработкой мусора.