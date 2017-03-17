Мурманск, 17 марта, 2017, 19:12 — ИА Регнум.



В краткосрочном плане капитального ремонта на 2017 год в Мурманской области запланировано проведение работ в 368 домах. Всего будет проведено 774 вида работ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

«Стоимость капитальных ремонтов в Мурманской области в 2017 году составит 1,1 млрд рублей, за счёт средств собственников помещений в многоквартирных домах, — отметили в министерстве. — В текущем году в Мурманске на данный момент запланированы капитальные ремонты в 137 многоквартирных домах. Речь о ремонте внутридомовых инженерных сетей, замене лифтового оборудования, ремонте фасада, ремонте крыши. На проведение вышеуказанных капитальных ремонтов в Мурманске запланировано направить 465,9 млн рублей».

Напомним, по последним данным, в Мурманской области собираемость взносов за капремонт сейчас составляет 83%.

В прошлом, 2016 году, программа по капитальному ремонту мурманских домов была выполнена на 80%. Как сообщало ИА REGNUM, 40 домов «перешли» на следующий год, причём, по данным мурманских властей, конкурсы по этим домам не состоялись по разным причинам, подрядчики в итоге не вышли на работу.

Добавим, в среднем в Мурманской области в месяц завершаются капитальные ремонты в 20−30 многоквартирных домах.