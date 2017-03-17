Вильнюс, 17 марта, 2017, 19:11 — ИА Регнум. Староста парламентской фракции «Порядок и справедливость» Ремигиюс Жемайтатис сегодня, 17 марта, отправил запрос в Генпрокуратуру Литвы, с просьбой начать расследование в связи с тем, что в Вильнюсе три человека скончались от бактерий legionella, которые быстро размножаются в недостаточно горячей воде, протекающей по водопроводу, сообщили ИА REGNUM в канцелярии парламента. Подчеркивается, что в системах поставки воды в многоквартирных домах, находящихся по адресу ул. Тускулену 5, ул. Ладигос 3 и Арзитекту 79, были обнаружены бактерии legionella.

Andrew Mager Инфицированная вода

В законе о поставке питьевой воды и утилизации жидких отходов отмечается, что директора администраций или уполномоченные лица координируют и контролируют поставку питьевой воды.

«Надеюсь, что Генпрокуратура проведет тщательное расследование и на этот раз позволит гарантировать, что за нанесенный ущерб ответит виновный — госслужащий. В Вильнюсе люди, напуганные легионеллезом, не знают, что делать. Жители Вильнюса чувствуют беспокойство и напряжение. Администрация Вильнюсского самоуправления не дает никакую информацию о том, что нужно делать с водой. Директор администрации Вильнюсского самоуправления Алма Вайткунскене обязана предпринять все возможные меры, чтобы гарантировать абсолютную гигиеническую безопасность в Вильнюсе, но в этом случае очевидно, что проявляется преступная безответственность за вспышку смертельной болезни», — отмечает Жемайтайтис.

Читайте также:

«Термошоки не помогут в борьбе со смертельной инфекцией»

В Вильнюсе расследуют смерти от инфицированной воды