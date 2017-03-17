Киев, 17 марта, 2017, 19:16 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий рассказал депутатам о столетии Украинской революции, 99-летии отвоевания украинскими войсками Крыма и Донбасса у России, сообщается на официальном сайте Верховной рады.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Помните, что 99 лет назад, в апреле 1918 года, украинское войско под руководством полковника Петра Болбочана уже отвоевывало Крым и Донбасс у российских оккупантов», — цитирует слова спикера Парубия сайт Верховной рады Украины.

Пока неизвестно, как повлияла засвидетельствованная медиками умственная отсталость Андрея Парубия на эти сенсационные исторические открытия.

Напомним, поход в Крым группы войск армии Украинской Народной Республики (УНР) под командованием П. Ф. Болбочана состоялся в апреле 1918 года и имел своей целью свержение власти Советской Социалистической Республики Тавриды, подчинение полуострова власти УНР и захват кораблей Черноморского флота.

Командование германских оккупационных войск, введённых на Украину с согласия Украинской центральной рады, в ультимативной форме запретило войскам УНР продолжать успешно начавшийся поход. В результате войска П. Ф. Болбочана покинули Крым и удалились в район Александровска.

Крым вернулся в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.