Москва, 17 марта, 2017, 18:48 — ИА Регнум. В Кремле прошли переговоры президентов Молдавии Игоря Додона и России Владимира Путина. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры двух стран обсудили ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне в январе текущего года, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества и актуальные региональные проблемы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Додон

В начале встречи Путин напомнил, что в апреле будет отмечаться 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Молдавией.

«С вами мы не так давно виделись — два месяца назад. У нас с вами есть возможность поговорить по тому, что происходит в наших двусторонних отношениях, прежде всего, конечно, в экономической сфере», — отметил российский лидер.

«Знаю, что вы неоднократно ставили вопрос по поводу тех людей из Молдовы, которые работают в России и у которых возникли определённые проблемы, — продолжил Путин. — На уровне соответствующих ведомств Российской Федерации соответствующие решения приняты. Будем дальше думать над тем, как можно эту проблему полностью закрыть. В общем, так постепенно, мне кажется, двигаемся в выстраивании отношений, их укреплении».

«Есть очень важный, очень чувствительный вопрос, связанный с урегулированием приднестровской проблемы. Но об этом тоже с вами отдельно поговорим», — добавил президент России.

Игорь Додон в свою очередь сказал, что очень рад снова быть в Москве спустя всего два месяца после первой официальной встречи с президентом России. «У нас есть возможность пообщаться, посмотреть результаты, которые уже есть, существенные результаты после встречи 17 января — и по экспорту, и по мигрантам, и мы очень активно начали диалог на приднестровском направлении», — сказал он.

«Безусловно, в этом году мы будем отмечать 25 лет наших двусторонних дипломатических отношений, но история наших совместных отношений, дружбы — это столетие, и не одно, и не два. Эти 25 лет современной истории, когда у нас были разные периоды, были и лучше, и хуже», — продолжил Додон.

Он сказал, что после «чёрной полосы, которая была в 2009—2016 годах», и которая «практически прошла», в молдавско-российских отношениях начинается новый этап. «Это чувствуют простые граждане, это чувствуют жители Молдовы: и которые проживают в нашей стране, и которые здесь находятся, — это чувствует бизнес», — заметил Додон.

«Так что динамика очень положительная. Конечно, было бы неплохо сегодня поговорить и по экспорту, и по мигрантам, и по Приднестровью, и про досадный случай дипломатического демарша правительства и парламента на прошлой неделе. Вы знаете мою позицию: мы категорически против таких демаршей, потому что технические вопросы, которые есть, нужно решать, не надо поднимать их на политическом уровне, делать такие шаги. Надеюсь, что сегодня у нас будет возможность по этим темам пообщаться более детально», — сказал Додон.

Он также сообщил, что молдавские вина потихоньку возвращаются на российский рынок, и что он привез Путину несколько десятков бутылок из принадлежащей президенту России коллекции вин, хранящейся в молдавских винных подвалах «Крикова».