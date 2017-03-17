Москва, 17 марта, 2017, 18:46 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подарил российскому лидеру несколько десятков бутылок вина. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Игорь Додон

В ходе переговоров обсуждалось торгов-экономическое сотрудничество между Россией и Молдавией. Додон отметил, что та «черная полоса, которая была в 2009—2016 годах» в двухсторонних отношениях, практически прошла.

«У нас начинается новый этап. Это чувствуют простые граждане, это чувствуют жители Молдовы: и которые проживают в нашей стране, и которые здесь находятся, — это чувствует бизнес. Наверняка Вас проинформировали, что мы уже добились, чтобы дополнительно пять компаний попали на российский рынок», — сказал Додон.

Путин ответил, что ему уже предоставили эту информацию.

Затем Додон заявил, что производитель молдавского вина «Криково» вернулся на российский рынок.

«Я сегодня привёз Вам подарок. У Вас есть своя коллекция в «Крикова» ещё с 2002—2003 годов, несколько десятков бутылок из Вашей личной коллекции я сегодня привёз», — сказал Додон.