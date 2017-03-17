КХЛ: на Востоке второй финалист определится позже
Омск, 17 марта, 2017, 18:47 — ИА Регнум. 17 марта в Омске состоялся очередной матч полуфинала Восточной конференции.
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Хоккей
- «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) 4:1 (1:0 1:0 2:1), счёт в серии 2:3
«Авангард» сравнялся с ЦСКА, в том смысле, что они могут продолжить борьбу в Кубке Гагарина, если не проиграют следующий матч в гостях. Не такого успеха ждали болельщики «Авангарда», а уж болельщики ЦСКА и подавно. Но игра не окончена.
Завтра, 18 марта, ЦСКА обязательно должен победить в гостях ярославский «Локомотив».
Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.