Омск, 17 марта, 2017, 18:47 — ИА Регнум. 17 марта в Омске состоялся очередной матч полуфинала Восточной конференции.

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«Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) 4:1 (1:0 1:0 2:1), счёт в серии 2:3

«Авангард» сравнялся с ЦСКА, в том смысле, что они могут продолжить борьбу в Кубке Гагарина, если не проиграют следующий матч в гостях. Не такого успеха ждали болельщики «Авангарда», а уж болельщики ЦСКА и подавно. Но игра не окончена.

Завтра, 18 марта, ЦСКА обязательно должен победить в гостях ярославский «Локомотив».

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.