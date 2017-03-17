Донецк, 17 марта, 2017, 18:43 — ИА Регнум. Указ президента Украины Петра Порошенко о временном прекращении перемещения грузов через линию столкновения в Донбассе обусловлен неспособностью официального Киева противодействовать радикалам. Как сообщает 17 марта пресс-служба Совмина ДНР, об этом в кулуарах Народного совета ДНР заявил полномочный представитель ДНР на переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель НС ДНР Денис Пушилин передает ИА REGNUM.

ИА REGNUM

«О решении СНБО мы узнали непосредственно в ходе заседания Контактной группы. И эта информация удивила не только СММ ОБСЕ, но и украинскую делегацию, которая не была заранее проинформирована, в связи с чем не могла отвечать на вопросы. Что касается сути решения — это не что иное, как попытка легализовать абсолютно неконституционные действия радикально настроенных участников государственного переворота. Не сумев противодействовать этим группам, украинская власть решила возглавить процесс», — сказал Пушилин.

По его словам, блокада ДНР не повлияет на социально-экономическую обстановку. «Блокада против нас была организована давно, сейчас же она просто легализована. И на нашу жизнь это вряд ли повлияет, критический период мы уже пережили. Однако такие действия губительны для самой Украины. В Киеве сегодня полностью отсутствует монополия власти на силу, что фактически является началом развала страны», — полагает Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Порошенко подписал указ № 62 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины».

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины». Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в тексте указа.

Пресс-служба главы украинского государства сообщает, что соответствующий указ принят в связи с обострением военной обстановки в зоне проведения АТО, насильственным захватом украинских предприятий в отдельных регионах Донбасса, ростом угроз экономической и энергетической безопасности Украины.

Отмечается, что запрет на перевозку грузов из ДНР и ЛНР будет действовать до реализации пунктов 1 и 2 Минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, а также возвращения захваченных предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины. В то же время Украина не будет блокировать грузы гуманитарного характера.

Напомним, 17 марта во время выступления по случаю 100-летия годовщины событий Украинской революции 1917−1921 годов президент Порошенко заверил, что Киев сохранит монополию на силу и власть. По его словам, сегодня в Украине, как и 100 лет назад, оппозиционные силы применяют махновские методы политической борьбы, направленные на самоуничтожение.