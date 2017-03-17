Якутск, 17 марта, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Панты оленей и эндокринной продукции оленеводства попадают на стихийный рынок из-за отсутствия регулирующих законодательных документов. Бюджет ЯНАО теряет из-за недостаточности законодательной базы миллионы рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона. При этом в 2017 году на развитие оленеводства в регионе из бюджета ЯНАО будет выделено 782 млн рублей.

Alexandre Buisse (Nattfodd) Северный олень

«Сегодня в России отсутствует порядок выдачи разрешений на заготовку и переработку пантовой продукции, нет необходимых ГОСТов. В результате ценное сырье попадает на стихийный рынок, при котором государственные бюджеты различных уровней теряют доходы в виде налогов», — отметил замгубернатора ЯНАО Алексей Ситников сегодня, 17 марта, на съезде оленеводов России в Якутии. Отметив, что панты ямальских оленей мало востребованы в отечественной фармакологии, но активно скупаются китайскими оптовиками.

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Он предложил федеральным властям ускорить принятие ветеринарных правил идентификации животных и внести в классификатор рабочих профессий понятие «чумработница», дабы у этих женщин были социальные гарантии. Кроме того, Алексей Ситников сообщил на съезде о ямальских новациях: поголовье оленей подлежит сокращению, но степень переработки продукции будет совершенствоваться.

После произошедшей летом 2016 года вспышки сибирской язвы стало ясно, что времена простого экстенсивного развития отрасли путем увеличения поголовья прошли, акцентировал замгубернатора ЯНАО. «Предельно возможное число животных, которых смогут прокормить ямальские ягельники сегодня, почти вдвое меньше, чем выпасается в настоящее время», — сообщил Алексей Ситников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЯНАО насчитывается порядка 700 тыс. оленей. При этом, по данным правительства автономного округа, природная кормовая база рассчитана на 400 тыс. голов. Руководитель оленеводческой общины «Вы-тер» Николай Вылко отметил, что ежегодно на комплексах забивается 5−7% поголовья, тогда как прирост стада составляет около 20%.

Выходом из ситуации оленеводы видят сокращение поголовья и глубокую безотходную переработку продукции, чтобы при меньшем количестве оленей кочевники могли получить достойное вознаграждение.

Отметим, в 2016 году оленина принималась хозяйствами по 190 рублей за килограмм, без лап — 170 рублей. За целого оленя весом порядка 100 килограммов оленеводы могли выручить около 19 тыс. рублей.