Саудовская Аравия готова к приему паломников из Ирана
Эр-Рияд, 17 марта, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии завершили все необходимые приготовления для приема иранских паломников во время ежегодного мусульманского праздника хадж, 17 марта сообщает Reuters.
Договоренности между двумя странами были достигнуты после встречи с иранской делегацией 23 февраля. Ожидается, что в этом году Саудовскую Аравию посетят примерно 80 тыс. паломников из Ирана. Более двух миллионов мусульман со всего мира ежегодно совершают паломничество в Мекку.
Напомним, Мекка и Медина являются священными для всех мусульман городами. Каждый правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество в эти места, так как это является одним из пяти столпов исламской веры.
В 2016 году Иран не посылал своих граждан в хадж, обвинив Саудовскую Аравию в неспособности гарантировать безопасность иранским гражданам.
Во время обрушения башенного крана на паломников и в давке у Каабы в сентябре 2015-го погибло 800 человек, в том числе 464 иранца, согласно официальным данным.