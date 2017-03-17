Эр-Рияд, 17 марта, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии завершили все необходимые приготовления для приема иранских паломников во время ежегодного мусульманского праздника хадж, 17 марта сообщает Reuters.

Al Jazeera English Хадж

Договоренности между двумя странами были достигнуты после встречи с иранской делегацией 23 февраля. Ожидается, что в этом году Саудовскую Аравию посетят примерно 80 тыс. паломников из Ирана. Более двух миллионов мусульман со всего мира ежегодно совершают паломничество в Мекку.

Напомним, Мекка и Медина являются священными для всех мусульман городами. Каждый правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество в эти места, так как это является одним из пяти столпов исламской веры.

В 2016 году Иран не посылал своих граждан в хадж, обвинив Саудовскую Аравию в неспособности гарантировать безопасность иранским гражданам.

Во время обрушения башенного крана на паломников и в давке у Каабы в сентябре 2015-го погибло 800 человек, в том числе 464 иранца, согласно официальным данным.