Грозный, 17 марта, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Объем финансирования транспортной сети субъектов Северо-Кавказского федерального округа в 2017 году составит около 15 млрд рублей. До конца 2018 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина все федеральные трассы в округе должны быть приведены в нормативное состояние.

ru.torange.biz Строительство дороги

Об этом заявил Руководитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ Роман Старовойт на совещании по вопросам дорожной отрасли регионов северокавказского региона, которое состоялось сегодня, 17 марта в Грозном, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На выделенные денежные средства, по словам главы Росавтодора, будут введены в эксплуатацию более 327 км автомобильных дорог федерального значения и 1265 п. м. искусственных сооружений. Также в 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» субъекты СКФО получат свыше 640 млн рублей на развитие региональных автодорог.

Важными проектами, которые должны быть реализованы в ближайшее время, станут строительство обходов Гудермеса, Владикавказа и подъезда к Ставрополю. После ввода в эксплуатацию этих обходов пропускная способность ряда участков федеральных автодорог заметно увеличится.

По словам главы Роавтодора, ведомство уделяет большое значение развитию транспортной системы в округе, по территории которого проходят 13 автомобильных дорог федерального значения. В настоящее время в нормативном состоянии находятся 68% федеральных трасс. До приведения всех дорог до состояния нормы дается два года.

Отметим, только Чечне в текущем году предоставят на решение вопросов транспортной инфраструктуры около 708 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, на строительство моста через Терек на трассе Ищерская — Грозный будет направлено 330 млн рублей, полученных через систему «Платон». Еще 200 млн рублей выделено на реконструкцию автодороги Грозный — Шатой — Итум-Кали и семь миллионов рублей — на ремонт сельских дорог. Кроме того, на дорожную сеть республики будут выделены субсидии на сумму более 171 млн рублей.