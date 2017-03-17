На строительство дорог на Северном Кавказе направят 15 млрд рублей
Грозный, 17 марта, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Объем финансирования транспортной сети субъектов Северо-Кавказского федерального округа в 2017 году составит около 15 млрд рублей. До конца 2018 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина все федеральные трассы в округе должны быть приведены в нормативное состояние.
Об этом заявил Руководитель Федерального дорожного агентства Министерства транспорта РФ Роман Старовойт на совещании по вопросам дорожной отрасли регионов северокавказского региона, которое состоялось сегодня, 17 марта в Грозном, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
На выделенные денежные средства, по словам главы Росавтодора, будут введены в эксплуатацию более 327 км автомобильных дорог федерального значения и 1265 п. м. искусственных сооружений. Также в 2017 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» субъекты СКФО получат свыше 640 млн рублей на развитие региональных автодорог.
Важными проектами, которые должны быть реализованы в ближайшее время, станут строительство обходов Гудермеса, Владикавказа и подъезда к Ставрополю. После ввода в эксплуатацию этих обходов пропускная способность ряда участков федеральных автодорог заметно увеличится.
По словам главы Роавтодора, ведомство уделяет большое значение развитию транспортной системы в округе, по территории которого проходят 13 автомобильных дорог федерального значения. В настоящее время в нормативном состоянии находятся 68% федеральных трасс. До приведения всех дорог до состояния нормы дается два года.
Отметим, только Чечне в текущем году предоставят на решение вопросов транспортной инфраструктуры около 708 млн рублей. Как сообщало ИА REGNUM, на строительство моста через Терек на трассе Ищерская — Грозный будет направлено 330 млн рублей, полученных через систему «Платон». Еще 200 млн рублей выделено на реконструкцию автодороги Грозный — Шатой — Итум-Кали и семь миллионов рублей — на ремонт сельских дорог. Кроме того, на дорожную сеть республики будут выделены субсидии на сумму более 171 млн рублей.