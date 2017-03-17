Курган, 17 марта, 2017, 18:35 — ИА Регнум. В Зауралье сократилось число миллионеров. Однако на протяжении многих лет не меняется число миллиардеров и полумиллиардеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФНС России по Курганской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По итогам декларационной кампании 2016 года налоговики сделали выводы: в Зауралье уменьшилось число людей с доходами свыше 1 млн рублей. Если по итогам кампании 2014 года в Зауралье было 2 тыс. 587 миллионеров, то в 2015 их стало 2 тыс. 137 человек. То есть практически на 20% меньше.

О доходе от 1 млн до 10 млн рублей по итогам 2015 года отчитались 1 тыс. 959 физических лиц против 2 тыс. 397 в 2014 году. Потеря составила более 20%. О доходах от 10 млн до 100 млн рублей заявили 135 человек. Здесь потери в сравнении с 2014 годом составили более 12%.

Фискальное ведомство региона отмечает, что неизменным осталось число налогоплательщиков, чей доход превысил 300 млн рублей — 37 человек, 500 млн рублей — шесть человек, и свыше миллиарда — два человека.

За время декларационной кампании 2016 года в налоговые органы Курганской области было представлено 56 тыс. 109 деклараций о доходах за 2015 год. Сумма налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составила 211 млн 760 тыс. рублей.

Отчитались 2 тыс. 108 индивидуальных предпринимателей, 112 глав крестьянско-фермерских хозяйств, 65 нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, 114 адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 26 арбитражных управляющих. В авангарде доходности — предприниматели и лица, работающие с ценными бумагами или получающие дивиденды.

Одновременно было представлено 45 тыс. 295 деклараций по форме 3-НДФЛ на социальный и имущественный налоговые вычеты. Им должны вернуть из бюджета в общей сложности 790 млн 374 тыс. рублей. То есть налоговые поступления от физических лиц буквально съедаются вышеуказанными вычетами.

По оперативным данным, на 1 марта 2017 года в налоговые органы Курганской области поступило более 16 тысяч деклараций о налоге на доходы физических лиц за 2016 год. Задекларировать полученные в 2016 году доходы должны индивидуальные предприниматели, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, нотариусы и другие лица, занимающиеся частной практикой. Крайний срок сдачи декларации 3-НДФЛ за 2016 год — 2 мая 2017-го.

Кроме того, с 2017 года физические лица, получившие доход от продажи недвижимого имущества, приобретённого после 1 января 2016 года, будут рассчитывать НДФЛ по новым правилам. Если доход от продажи объекта недвижимого имущества существенно ниже его реальной стоимости (ниже чем 70% от кадастровой стоимости этого объекта на 1 января года продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя из суммы кадастровой стоимости этого объекта, умноженной на коэффициент 0,7.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если налогоплательщик продал в 2016 году имущество, находившееся в собственности менее минимального срока владения, принимал дорогие подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Исчисленный в декларации налог необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года, напоминает УФНС по Курганской области.