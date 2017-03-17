Москва, 17 марта, 2017, 18:31 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон в ходе переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудил недавний «досадный случай дипломатического демарша». Об этом он заявил журналистам сегодня, 17 марта.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Игорем Додоном

Додон напомнил, что досадный дипломатический демарш правительства и парламента Молдавии произошел на минувшей неделе. При этом сам Додон не разделяет позицию парламента и правительства своей страны.

«Досадный случай дипломатического демарша правительства и парламента на прошлой неделе, вы знаете мою позицию. Мы категорически против таких демаршей», — сказал Додон.

Напомним, Додон находится в Москве по приглашению Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» для участия в бизнес-форуме «Россия — Молдавия: новые точки роста».

В рамках визита состоялись переговоры Додона с Путиным.

Речь идет о дипломатическом скандале, связанном с рекомендацией правительства Молдавии всем молдавским чиновникам не ездить в Россию.

Посольство России в Молдавии получило ноту от молдавского Министерства иностранных дел и европейской интеграции относительно ситуации вокруг пребывания на территории России официальных лиц Молдавии.