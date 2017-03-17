Кишинёв, 17 марта, 2017, 18:17 — ИА Регнум. В Приднестровье 17 марта отмечают 25-летие со дня создания Народного ополчения, сыгравшего значимую роль в отражении вооруженной агрессии Молдавии в 1992 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на Мемориале Славы в Тирасполе в этот день состоялось возложение цветов к могилам павших защитников Приднестровья.

President.gospmr.ru Народному ополчению ПМР — 25 лет

Президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что «даже спустя 25 лет люди, причастные к эскалации конфликта, утверждают, что агрессором является приднестровская сторона, поддерживаемая Россией, а те, кто поднял оружие против мирных приднестровских граждан, — защитники демократии». «Такая демократия нам не нужна», — добавил глава государства.

Красносельский подчеркнул, что и сегодня единственной гарантией народа, проживающего на берегах Днестра, является независимость ПМР. «Обсуждать формат урегулирования конфликта я не намерен. Некоторые говорят, Молдова должна быть единой, я не против, пусть будет единой, но только без Приднестровья. Народ свой выбор сделал», — сказал президент.

По словам первого президента ПМР Игоря Смирнова, как поступать в те сложные годы приднестровцам подсказала история российского государства. «Оказывается, мы тогда в реальной истории защищали Русский мир, мы шли защищать наших детей, наши города и сёла, чтобы не допустить эту националистическую заразу», — отметил он.

В боях по защите республики от молдавской агрессии в 1992 году погибли 232 ополченца, более 200 были ранены, 12 пропали без вести.

Справка ИА REGNUM :

2 сентября 1990 года в ответ на националистическую и дискриминационную по отношению к русскоязычному населению политику властей Кишинева в Тирасполе состоялся II Чрезвычайный съезд депутатов всех уровней Приднестровья, на котором были представлены депутаты всех левобережных районов Молдавской ССР и города Бендеры. Результатом Съезда стало провозглашение Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) в составе СССР. Власти Кишинева бойкотировали проведение Всесоюзного референдума о сохранении СССР 17 марта 1991 года, который был проведен только в Приднестровье и Гагаузии местными властями, где более 98% проголосовавших высказались за сохранение Советского Союза.

27 августа 1991 года кишиневский парламент принял «Декларацию о независимости», которая объявляет недействительными пакт Молотова — Риббентропа и Закон СССР «Об образовании союзной Молдавской ССР», а также аннулирует «акты расчленения национальной территории 1775 и 1812 годов», в результате которых Молдавское княжество лишилось Буковины, одна часть которой на сегодняшней день является территорией Черновицкой области Украины, а другая — территорией Румынии и Бессарабии, большая часть которой составляет территорию современной Республики Молдова в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область Украины. Таким образом, кишиневская «Декларация о независимости» аннулирует де-юре пребывание Приднестровья в составе «Республики Молдова» и современную молдавско-румынскую и молдавско-украинскую границы. 5 ноября 1991 года Верховный совет ПМССР в связи с распадом СССР переименовал ПМССР в Приднестровскую Молдавскую Республику.

2 ноября 1990 года вооруженный отряд полиции особого назначения ССР Молдова попытался прорваться в приднестровский город Дубоссары, однако встретил отпор безоружного гражданского населения города. В результате произошедших столкновений трое жителей Дубоссар были убиты, ещё 16 ранены. Аналогичная атака против Дубоссар была предпринята Кишиневом 13 декабря 1991 года. 2 марта 1992 года молдавская полиция, а впоследствии и армия, оснащенная бронетехникой и артиллерией, поддержанная молдавскими и румынскими добровольцами, предприняла третью атаку против Приднестровья, которая переросла в полномасштабное военное противостояние.

В ходе агрессии Кишинева, сопровождавшейся массовыми преступлениями против человечности и насилием в отношении мирных жителей Приднестровья, погибло 809 человек (130 из них — мирные жители — дети, старики, женщины), ранен 1471 человек (половина из которых — мирные жители, 185 стали инвалидами). По официальным данным Кишинева, с молдавской стороны погибли 386 участников конфликта, ранения получили около 400.

21 июля 1992 года в Москве президенты России и Молдавии в присутствии президента Приднестровской Молдавской Республики подписали «Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», согласно которому в Зоне безопасности конфликта до настоящего момента проходит миротворческая операция под эгидой РФ.