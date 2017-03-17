Махачкала, 17 марта, 2017, 18:16 — ИА Регнум. Жители Дагестана с 1 апреля должны будут платить за потребленный газ новой компании ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». Она заменит ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», которая ранее занималась поставкой газа и сбором средств от населения, сообщили ИА REGNUM 17 марта в пресс-службе компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В компании сообщили, что все долги потребителей перед прежним поставщиком «ООО Газпром межрегионгаз Пятигорск» списанию не подлежат и перейдут новой компании. В случае неоплаты компания планирует взыскать долги в судебном порядке.

Кроме того, сообщается, что для пресечения самовольных подключений и возврата задолженности с начала текущего года было проведено 142 оперативно-профилактических мероприятия, результатами которых стало выявление 1682 нарушений. По итогам рейдов были направлены в правоохранительные органы материалы в отношении 1903 физических и 397 юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан уже на один год является лидером по задолженности за газ среди республик Северного Кавказа. По данным ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск», в 2016 году задолженность республики за газ выросла на 3 млрд рублей и составила 32,1 млрд рублей.