Москва, 17 марта, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Госдума просит организовать проверку деятельности американских СМИ в России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, соответствующее протокольное поручение комитету нижней палаты парламента по информполитике приняла Госдума.

Josh Hallett Эмблема CNN

Так, предлагается проверить деятельность «Радио Свобода», «Голос Америки», CNN и другие СМИ на соответствие их деятельности российскому законодательству.

Протокольное поручение предложил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»). «После завершения президентских выборов в США американские политики, сделавшие систематические трескучие обвинения российских СМИ во вмешательстве во внутренние дела США, перешли от слов к делу», — отмечается в документе.

Так, 14 марта сенатор от Нью-Гемпшира Джин Шахин внесла в Конгресс США законопроект, предоставляющий дополнительные полномочия министерству юстиции исключительно с целью проверки российской телекомпании RT на соответствие американскому законодательству об иностранных агентах, напомнил Затулин.

«Учитывая то, что преследование на основании специально принимаемого репрессивного законодательного акта может нанести ущерб не только деловой репутации российской телекомпании, но и РФ в целом, считаю необходимым принять упредительные ответные меры», — отметил депутат Госдумы.