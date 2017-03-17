Ходейда, Йемен, 17 марта, 2017, 17:51 — ИА Регнум. Боевой вертолет AH-64 Apache открыл огонь по лодке с сомалийскими беженцами у берегов Йемена, сообщает агентство Associated Press.

U.S. National Guard Вертолёт ВВС Саудовской Аравии

По информации агентства, удар был нанесён боевым вертолетом ВВС Саудовской Аравии. По предварительным данным, в результате воздушной атаки погиб 31 человек.

При этом сообщается, что в лодке находилось более 100 сомалийских беженцев.

Уточняется, что атака на лодку произошла в районе йеменского морского порта Ходейда.

Напомним, Саудовская Аравия возглавляет так называемую антихуситскую коалицию, военным путем вмешавшуюся в гражданский конфликт в Йемене. Под удары коалиции попадают как жители Йемена, так и граждане Сомали.

В Йемене продолжается гражданская война между президентом в изгнании Мансуром Хади и хуситами, которых поддерживают военные, верные свергнутому президенту Абдалле Салеху. Большую часть территории государства, включая столицу Йемена город Сана, контролируют хуситы.

Справка:

AH-64 Apache — основной ударный вертолёт Армии США. Выпускается с середины 1980-х годов. На данный момент AH-64 Apache является одним из самых распространённых ударных вертолётов в мире. Вертолет вооружен 30-мм автоматической пушкой M230 Chain Gun, противотанковыми управляемыми ракетами или 70-мм неуправляемыми авиационными ракетами.