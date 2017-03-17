Тбилиси, 17 марта, 2017, 17:44 — ИА Регнум. «Агрессивные шаги, которые Россия предпринимает в оккупированных регионах Грузии, заслуживают осуждения со стороны мирового сообщества», — заявил министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе после встречи с коллегой из Венгрии Петером Сийярто. По информации МИД Грузии, встреча состоялась 17 марта в Тбилиси в рамках официального визита министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии в Грузию.

Mfa.gov.ge Михаил Джанелидзе и Петер Сийярто

Министры на совместной пресс-конференции после встречи дали оценку и тем соглашениям, которые Россия заключила с Абхазией и Южной Осетией и которые предусматривают поставку Абхазии зенитно-ракетных установок и объединение отдельных подразделений Вооруженных сил Южной Осетии с Вооруженными силами России.

По заявлению Михаила Джанелидзе, политика Грузии ориентирована на мирное урегулирование конфликта, и правительство сделает все, чтобы при поддержке партнеров обеспечить выполнение Россией норм и принципов международного права и деоккупацию грузинских территорий.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии выразил твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии и пообещал, что эта поддержка продолжится и в дальнейшем. Петер Сийярто подчеркнул роль Женевских переговоров и еще раз поддержал сохранение в Грузии мандата Миссии наблюдателей Евросоюза. От Венгрии в этой миссии участвуют 14 граждан.