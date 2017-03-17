Киев, 17 марта, 2017, 17:58 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Сербии в Киеве из-за поездки группы сербских парламентариев в Крым. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Petar Milošević Флаг Сербии

Сообщается, что МИД сегодня вызвал посла Сербии на Украине для разъяснений по вопросу, связанному с визитом сербских парламентариев в Крым. Кроме того, МИД Украины осудил данный визит.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией полуостров посетили множество парламентских делегаций из разных европейских стран. Киев неизменно протестовал и настаивал, что поездки в Крым необходимо осуществлять исключительно с разрешения украинских властей и только через украинскую территорию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что рано или поздно в Киеве с уважением отнесутся к решению крымчан, проголосовавших за вхождение полуострова в состав России на референдуме в 2014 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2014 года на Украине был совершен государственный переворот. В Крыму выразили несогласие с насильственным захватом власти в Киеве и объявили о проведении референдума по самоопределению.

По итогам референдума Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Российской Федерации в качестве новых субъектов.