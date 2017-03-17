Калуга, 17 марта, 2017, 17:47 — ИА Регнум. В Калуге продолжается расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. Об этом 17 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Калужской области.

Thebluediamondgallery.com Преступление

По информации следственного управления, в декабре 2016 года следственными органами совместно с калужским региональным управлением ФСБ был задержан начальник уголовного розыска областного УМВД России Дмитрий Елистратов. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ходе расследования стало известно, что преступления совершались сообществом, которое организовал школьный друг задержанного. В состав преступной группы входило более 20 человек, в том числе еще один полицейский — начальник одного из отделений уголовного розыска, а также лица, обладающие знаниями и опытом работы в области бухгалтерского учета, налогового права, обладающие навыками охранной деятельности, члены этнической преступной группы. Последние были задержаны следователями на территории Южного федерального округа в феврале 2017 года и арестованы судом по ходатайству следствия.

По версии следствия, злоумышленники создали ряд фиктивных фирм и за комиссионное вознаграждение совершали незаконные банковские операции, связанные с обналичиванием средств клиентов. Начальник уголовного розыска области Дмитрий Елистратов и его коллега оказывали покровительство и содействие преступникам. За два года деятельности преступного сообщества злоумышленники «заработали» порядка 15 млн рублей.

В отношении Елистратова и его подельников было возбуждено второе уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе).

Елистратову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Постановлением суда от 17 марта 2017 года бывший начальник областного уголовного розыска Елистратов помещен под домашний арест.

Напомним, в 2016 году в областном следственном управлении СКР было рассмотрено 268 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 87 уголовным делам, обвинения предъявлены 101 лицу. Кроме того, направлены в суд уголовные дела о преступлениях в отношении 9 должностных лиц органов внутренних дел.