Великий Новгород, 17 марта, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Счётная палата Новгородской области проанализировала состояние муниципального долга за 2012−2015 годы и выяснила, что в 2016 году муниципальный долг оставался у 31 муниципального образования (21,8% от общего количества муниципалитетов) и достиг суммы более 2,7 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в итоговом отчёте региональной счётной палаты за 2016 год.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Отмечается, что к уровню 2012 года муниципальный долг увеличился на 42,2%, или на 818,5 млн рублей, что повлекло рост расходов муниципальных образований на его обслуживание в 2,7 раза.

«Увеличение размера муниципального долга, в основном, обусловлено недостаточностью собственных доходов местных бюджетов для исполнения возложенных расходных обязательств. Так, объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в целом практически не изменился, объем дотаций и субсидий сократился на 43,9%; незначительно сократилось количество дефицитных бюджетов, а сложившийся профицит, в основном, связан с поступлением безвозмездных поступлений из областного бюджета в последних числах отчётного финансового года, а также оплатой принятых обязательств в очередном финансовом году», — отмечается в отчёте Счётной палаты Новгородской области.

При этом проверка установила, что в 2015 году в четырёх муниципальных образованиях не были соблюдены ограничения размера дефицита, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. По результатам проведённого анализа Счётной палатой региона была направлена аналитическая записка Веронике Мининой, в 2016 году занимавшей пост первого вице-губернатора Новгородской области и курирующей бюджетную политику. Аудиторы счётной палаты рекомендовали властям принять управленческие решения, направленные на сдерживание наращивания объёма муниципального долга, а также принять меры по увеличению собственных доходов местных бюджетов и снижению привлечения дорогих коммерческих кредитов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос муниципального долга в 2016 году остро встал в областном центре — Великом Новгороде. Финансисты муниципалитета спрогнозировали его рост до предельных значений в 1,8 млрд рублей. При этом если в структуре долга Великого Новгорода 91% — кредиты банков, бюджетных кредитов всего 9%, то Новгородская область в целом успешно замещает коммерческие кредиты бюджетными: их доля за 2016 год выросла с 51,1% до 63,5%. На 1 января 2017 года госдолг Новгородской области составил 15 млрд 372,5 млн рублей.

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