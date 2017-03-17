Гатчина, Ленинградская область, 17 марта, 2017, 17:50 — ИА Регнум. Органы власти Ленинградской области в 2022 году переедут из Санкт-Петербурга в город Гатчина, который к тому времени станет столицей 47-го региона. Об этом сегодня, 17 марта, в ходе рабочей поездки в Гатчинский район сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM. При этом для переезда не будут использованы бюджетные деньги.

Lenobl.ru Гатчинский дворец

Глава региона признался, что в минувшие выходные нарисовал схему переезда правительства Ленобласти в Гатчину. Оптимальным вариантом он видит договор с одним из пятерки топовых банков, что поможет профинансировать переезд.

«Они оценивают наше здание в Санкт-Петербурге, здание мы отдаем в залог, а они под него выпускают банковские векселя со сроком погашения не позднее трех лет, чтобы векселя ходили по рынку с коэффициентом один к одному. Дальше под эти векселя мы привлекаем инвестора, который строит нам комплекс зданий и сооружений в Гатчине», — обрисовал финансовую схему Александр Дрозденко.

Таким образом, пояснил губернатор, здания администрации Ленобласти в Санкт-Петербурге переходят банку, а инвестор гарантированно получает деньги. При реализации такой схемы не потребуется финансирование из бюджета Ленобласти. «Не залезаем в кубышку бюджетную, не срывая ни одну социальную или инвестиционную программу, мы фактически метры в городе с определенной выгодой поменяем на метры в Гатчине», — добавил Дрозденко.

Осуществить переезд администрации Ленобласти глава региона планирует в пятилетний период. В 2017 году, рассчитывает губернатор, будет выработана финансовая схема, подобрано пятно земельного участка в Гатчине, проведены изыскательные и предпроектные работы. В 2018 году будет разработан проект. В 2021 году начнется строительство, в 2022 году произойдет сам переезд.

Ранее одним из вариантов переезда чиновников в Гатчину было здание сегодняшнего Военно-морского архива, бывшие царские конюшни. Однако вопрос реставрации обошелся бы, по словам губернатора, вдвое дороже, поэтому переезжать решено в новое здание. Участок под строительство попросили присмотреть администрацию Гатчины и Гатчинского района.

Глава региона отметил, что Гатчина, как никакой другой город региона, имеет право называться столицей, поскольку в своей истории (фактически) исполняла эту роль дважды. Кроме того, по мнению Дрозденко, администрация Ленобласти должна находиться обязательно на территории своего субъекта, как и большинство работников правительства должны проживать в своем регионе.

«Если мы хотим, чтобы Ленинградская область была самодостаточным субъектом, и прекратились разговоры об объединении города и области, мы должны, как та же Московская область, иметь на своей территории органы власти. За последние два года ситуация изменилась. Проводили опрос — большинство жителей города Гатчины согласны, чтобы Гатчина была столицей. Всегда столичный город выигрывает по многим параметрам: коммунальным, благоустройство, развитие институтов образования и т.д.», — заявил губернатор.

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Напомним, сейчас у Ленобласти нет столицы, а органы власти региона расположены в соседнем Санкт-Петербурге. О необходимости обзавестись собственной столицей говорили давно. В 2012 году предшественник Дрозденко — Валерий Сердюков говорил, что «лицом области вполне может стать Гатчина, тем более к тому есть исторические предпосылки». Бывший спикер Заксобрания региона Александр Худилайнен также говорил, что «совершенно логично разместить административный центр в Гатчине».

Гатчина является крупнейшим населенным пунктом Ленинградской области с населением более 95 тыс. человек, а также административным центром Гатчинского района. Гатчина является промышленным, научным, культурным и образовательным центром Ленобласти.