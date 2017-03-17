Анкара, 17 марта, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал своих сограждан, проживающих в Европейском союзе, к рождению не мене пяти детей, 17 марта сообщает Associated Press. Эрдоган заявил, что подобный шаг станет самым лучшим ответом на несправедливость Европы.

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«Живите в лучших кварталах, покупайте лучшие автомобили, живите в лучших домах, рожайте не троих, а пятерых детей, потому что вы — это будущее Европы. Это будет лучшим ответом на проявленную несправедливость», — заявил Эрдоган.

Президент сделал свое заявление во время выступления на митинге в городе Эскишехир на северо-западе Турции.

Напомним, ранее между Турцией и Нидерландами разразился скандал. 11 марта власти Нидерландов не дали разрешения на посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглы.

Позднее в Роттердам также не пустили машину с министром по делам семьи и социальной политики Турции Фатмой Бетюль Сайян Кайей.

Турецкие политики намеревались принять участие в митинге турецкой диаспоры в поддержку изменений Конституции, значительно расширяющих полномочия президента. Референдум по этому вопросу назначен на 16 апреля.