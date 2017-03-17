Тбилиси, 17 марта, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили выступит с ежегодным отчетом в парламенте страны 7 апреля. Об этом сегодня, 17 марта, сообщила пресс-служба президента Грузии.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили (в центре)

Президент вместе со своими советниками уже начал подготовку к выступлению в законодательном органе. В настоящее время проводятся консультации с парламентом по формату ежегодного выступления Георгия Маргвелашвили.

По предварительной информации пресс-службы, в своем отчете президент коснется всех злободневных для населения страны тем, в том числе вопросов экономики, социальной сферы, безопасности, внешних отношений, состояния свободы СМИ и судебной системы.

Ранее сообщалось, что президент Грузии должен был выступить перед законодателями в марте, но затем председатель парламента заявил, что слушание отчета президента пришлось отложить, так как оно совпадало с визитом председателей парламентов 5 стран. Парламентское большинство ожидало предложений от администрации президента в связи с датой возможного выступления Георгия Маргвелашвили.