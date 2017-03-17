Москва, 17 марта, 2017, 17:07 — ИА Регнум. Собственники нежилых помещений в многоквартирном доме смогут уплачивать взнос за капремонт 1 раз в полгода или в год. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плата за капремонт

Законопроект уточняет перечень информации, которую предоставляют органы МСУ гражданам по их запросам. Речь идет о сведениях о состоянии расчетов потребителей с исполнителями коммунальных услуг — эти сведения будут предоставляться гражданам управляющими компаниями, а не органами МСУ.

Документ также предполагает, что в региональной программе капремонта в плановый период его проведения в многоквартирных домах следует учитывать, при необходимости, одновременное проведение работ в отношении двух и более внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме. «Смежные виды работ по дому должны проводиться одновременно. А не так — сначала поменяли один стояк, потом через полгода пришли другие подрядчики и поменяли второй стояк, потом вскрыли в одном месте стену, потому еще раз ее вскрыли», — сказал один из авторов законопроекта, первый зампред комитета по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин («Единая Россия»).

Собственникам нежилых помещений в многоквартирном доме будут выставлять единый платежный документ, содержащий расчет размера взноса на капремонт за полгода или за весь год. Собственник нежилого помещения будет иметь право оплатить такой документ единовременно в течение первого расчетного периода такого года либо ежемесячно равными долями в течение календарного года. В случае, если собственником нежилого помещения является юрлицо, платежный документ доставляется по адресу постоянно действующего исполнительного органа юрлица. «Это существенно облегчит расходы оператора. Тема особенно актуальная для крупных городов, для Москвы и Санкт-Петербурга, где практически все первые этажи — это нежилые помещения, и это расходы региональных операторов, которые они несут и которые они могли бы тратить на другие цели», — отметил Сидякин.

Законопроект также устанавливает запрет на смену способа формирования фонда капремонта в пользу регионального оператора в случае наличия непогашенного займа или кредита, погашение которого осуществляется за счет средств спецсчета. Такая смена способа формирования фонда капремонта сейчас предусмотрена законом в случае, если капремонт в доме, где средства на капремонт формируются на спецсчете, не проведен в срок, установленной региональной программой капремонта и дому требуется выполнение каких-либо работ, предусмотренных этой программой. «Мы защищаем этим законопроектом регионального оператора, не позволяем ему брать на себя чужие финансовые обязательства», — указала депутат Татьяна Цыбизова («Единая Россия»).

Кроме того, законопроект уточняет лицензионные требования к юрлицам — соискателям лицензии на управление многоквартирными домами. Предлагаемые законопроектом нормы позволят более эффективно осуществлять капремонт, подчеркнул Сидякин.