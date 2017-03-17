Вена, 17 марта, 2017, 17:06 — ИА Регнум. В западном регионе Австрии погибли два человека в результате схода лавины, 17 марта сообщает Reuters. Инцидент произошел в федеральной земле Тироль, согласно данным полиции.

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Во время схода лавины группа из пяти человек находилась за пределами традиционных трасс в районе курорта Сент-Антон.

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Напомним, 15 марта в провинции Тироль восемь человек попали под лавину в районе пика Йохгрубенкопф (Jochgrubenkopf, западная Австрия) на высоте 2 тыс. 450 метров. Четверо лыжников погибли.

Из-за обильных снегопадов нынешний сезон в Альпах стал одним из самых лавиноопасных. Счет погибших идет на десятки.