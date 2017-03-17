Брянск, 17 марта, 2017, 17:05 — ИА Регнум. Управляющие компании Брянской области задолжали за газ 389,4 млн рублей. Как ИА REGNUM сообщили в пресс-службе филиала «Брянскэнергосбыт» ООО «ТЭК-Энерго», с ноября 2016 года долги выросли на 80 млн рублей.

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Среди должников — ООО «Новые технологии управления», которое не платило пять месяцев и задолжало 52 млн рублей, МУП «Жилсервис» Брянска (33,3 млн за 7 месяцев) и МУП «Жилкомсервис» Володарского района г. Брянска — 26,1 млн руб. (4 расчетных периода).

При этом с семью из десяти крупнейших должников поставщик уже расторг договоры: дома, которые обслуживаются этими компаниями, перешли на прямые расчеты.

«Переход на прямые расчеты за электрическую энергию с потребителями недобросовестных управляющих организаций позволяет гарантировать, что средства граждан поступят непосредственно поставщику энергоресурса своевременно и в полном объеме. Несмотря на то, что расторжение договоров приводит к остановке роста задолженности УК и ТСЖ, имеющийся долг за потребленную электрическую энергию им необходимо погасить», — сообщили в компании.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 февраля «Брянскэнергосбыт» перевел на прямые расчеты более 300 домов. Больше всего домов — 88 зданий — перешло от ООО «Жилкомсервис».

Вопрос задолженность УК стоит остро не только в сфере электроэнергии. Так, губернатор Брянской области Александр Богомаз несколько раз обращал внимание на то, что УК задолжали ГУП «Брянскоммунэнерго» более 694 млн рублей (на 1 ноября).

«Необходимо принять закон, согласно которому будет предусмотрено расщепление платежа, и средства за электроэнергию, газ, воду и водоотведение будет получать не управляющая компания, а конкретный поставщик ресурсов. Иначе проблемы будут постоянно. Если мы хотим этот Гордиев узел разрубить, концессия не спасет», — сказал Александр Богомаз в ноябре 2016 года на совещании в Совете Федерации.