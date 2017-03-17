Пермь, 17 марта, 2017, 17:12 — ИА Регнум. В Пермском крае губернаторские выборы практически «на носу». Как считает известный пермский политтехнолог, руководитель агентства «Агитпроп» Александр Пахолков, за полгода, из которых больше половины времени придется на дачный сезон, раскрутка малоузнаваемой в крае кандидатуры врио губернатора Максима Решетникова выглядит почти что утопией. При том, что сейчас правительство региона представляет собой микс из команды экс-главы Виктора Басаргина и врио губернатора Максима Решетникова, то есть новой команды пока не сформировано. Между тем время стремительно бежит вперед.

Ru.wikipedia.org Флаг Пермского края

«Пока ничего непонятно! Есть Решетников. Что мы о нем знаем, спустя более месяца его работы в должности врио? Что он бывший пермяк, бывший министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы. А кто он сегодня, завтра?» — отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM эксперт. Также он добавил, что освещение деятельности Решетникова сейчас выглядит достаточно механически: сходил туда, встретился с тем-то.

Политтехнолог сделал акцент на том, что избирателям, по его мнению, по большому счету «по барабану» перестановки в правительстве, процент населения, интересующегося политикой, незначителен. Значит перед выборами надо навязывать информацию избирателям. Для навязывания остается мало времени. С дачным сезоном народ будет стараться проводить свободное время в садах-огородах, где уж точно не до политики.

При таком течении дел сценарий выборов прогнозируем. Конкуренции не будет, точнее, она будет, но формальной. Напомним, что ранее о своей готовности участвовать в кампании заявили член ЦК КПРФ, член Молодежной Общественной палаты России, адвокат из Москвы Ирина Филатова. Позже о готовности стать кандидатом заявил известный политики и общественник Виктор Похмелкин. Местные эксперты считают, что политической угрозы для Решетникова они не представляют.

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С точки зрения Пахолкова, интригу в кампанию может внести участие руководителя общественного движения «Выбор» Константина Окунева. В Перми он узнаваем. В этом случае появляются риск второго тура.

Сам Константин Окунев по поводу своего возможного участия в губернаторских выборах в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил: «На сегодняшний день я еще не принял решения, но все больше и больше моментов, склоняющих принять решение «за», чем «против». Я пока не вижу, что Решетников сможет состояться в качестве губернатора».

Окунев признался, что знаком с врио главы Пермского края. «Со студенческой скамьи попал в чиновники. Аппаратчик», — так он охарактеризовал Максима Решетникова и выразил мнение, что Решетникову надо было сначала попробовать себя в качестве депутата, а потом баллотироваться в губернаторы.

«Многие эксперты недоумевают от бездействия Максима Геннадьевича Решетникова, его нежелания готовиться и включаться в избирательную кампанию по выборам губернатора края, раздачи необдуманных и мало исполнимых обещаний», — оставил запись Константин Окунев на своей странице в соцсети.

Как считает Александр Пахолков, при отсутствии явной конкуренции Решетников одержит безусловную победу без второго тура: «Но насколько эта победа будет убедительной? Выборы у нас манипулятивные. Все участники прогнозируемые и управляемые. Говорить о выборах, как о противостоянии, нельзя. Однако результат всегда оценивается. Победа на выборах оценивается с точки зрения легитимности, веры избирателя в то, что человек является губернатором по праву. Через год выборы президента РФ, таким образом, губернаторские выборы является своеобразным прологом к президентским выборам».

Вместе с тем политтехнолог отметил, что о наличии в информационном поле сведений о потенциальном участии в выборах губернатора Пермского края экс-депутата Госдумы РФ адмирала Владимира Комоедова, в сентябре 2016 года прошедшего в Заксобрание Прикамья по партсписку КПРФ. Пахолков напомнил про дружбу экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и Комоедова, а Решетников относится к собянинскому лагерю. Не исключено, что под Комоедова могут выделить средства, чтобы осложнить избирательную кампанию Решетникова, полагает эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о намерении пойти на второй срок, однако в ответ последовало молчание федерального центра. 6 февраля 2017 года Басаргин заявил о досрочном сложении полномочий. На следующий день, 7 февраля, врио губернатора Прикамья был назначен Максим Решетников.

В первый месяц работы бывший московский министр привез из столицы в правительство нескольких чиновников, озвучил первоочередные задачи, которые следует решать на региональном уровне, в частности, развития социальной сферы, здравоохранения, а также строительства и ремонта дорог. 15 февраля Решетников побывал в Березниках, где обещал расселить людей из опасной зоны провалов в современное качественное жилье. Вторую половину февраля местные эксперты назвали временем рабочих встреч, совещаний, знакомств и участия в российском инвестиционном форуме в Сочи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Виктор Басаргин являлся высшим должностным лицом Пермского края с 28 апреля 2012 по 6 февраля 2017 года. В конце 2016-го он заявил о готовности участвовать в выборах на пост главы края, которые пройдут в сентябре. .

По результатам выборов в Госдуму по спискам пятипроцентный барьер преодолели четыре партии: «Единая Россия» (42,7%), КПРФ (14,3%), ЛДПР (15,8%) и «Справедливая Россия» (9%). На кресла одномандатников претендовали 34 человека в четырех округах. Победителями стали только представители «Единой России».

На выборах в Законодательное собрание Прикамья пятипроцентный барьер преодолели те же четыре парламентские партии. Одномандатники в Заксобрание от партии «Единая Россия» победили в 24 округах, самовыдвиженцы — в четырех, а от «Справедливой России» — в одном округе.

В Пермской городской думе по итогам выборов 2016 года представлены депутаты от пяти партий. В большинстве оказалась «Единая Россия» — 39,57%. Затем следуют КПРФ — 17,21%, ЛДПР — 13,81%, «Справедливая Россия» — 13,33% и «Яблоко» — 7,11%. Не преодолела пятипроцентного порога «Партия Роста» — 3,66%,

На выборах в Государственную думу 2011 года «Единая Россия» в Пермском крае получила достаточно низкий результат — 36,3%. Регион и в особенности краевой центр затронул общефедеральный протестный тренд.

Предшественником Басаргина был Олег Чиркнунов. В 2012 году он досрочно сложил губернаторские полномочия.

Басаргин с октября 2008 года по конец апреля 2012 года являлся министром регионального развития России. Среди обязанностей министерства, которое он возглавлял, были распределение федеральных субсидий, разработка стратегии регионального развития до 2020 года, подготовка страны к отопительному сезону и реформа ЖКХ. 28 апреля 2012 года года Басаргин указом президента Дмитрия Медведева был освобожден от занимаемой должности и назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. 5 мая Законодательное собрание региона проголосовало за утверждение кандидатуры экс-министра в должности главы края, и Басаргин официально стал губернатором.