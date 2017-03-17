Радио REGNUM: второй выпуск за 17 марта
Москва, 17 марта, 2017, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Задержанный в Москве шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик вышел на свободу;
- Госдеп США предупредил Киев о последствиях блокады Донбасса;
- В МИД назвали условия, при которых РФ отменит признание паспортов ДНР и ЛНР;
- Принят закон о приоритете «натурального ОСАГО»;
- Фигурантов санкционных списков освобождают от уплаты НДФЛ в РФ;
- Граждан РФ все меньше беспокоят западные санкции, в то же время украинская журналистка считает, что Россия рано или поздно обменяет Крым на еду.
Выпуск на сайте podster. fm