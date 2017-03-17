Москва, 17 марта, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Российский рубль сегодня, 17 марта, вяло торгуется в парах с иностранными валютами. Цены на нефть растут. Утренняя динамика была невпечатляющей, да и сейчас поводов для покупки не появилось. Рынок, по всей видимости, просто отрабатывает технические сигналы, считает старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Согласно заключению ЦБ РФ, покупки Минфином валюты на внутреннем рынке способствовали сглаживанию влияния внешних факторов на поведение рубля. По итогам программы выкупа, Минфин суммарно приобрел валюту на 0,1 трлн рублей. Будут ли продолжаться подобные покупки, пока не известно. Не исключено, что ведомство совместно с регулятором попросту «обкатали» схему вероятного влияния на валютные курсы с тем, чтобы использовать ее в случае необходимости. ЦБ при подобном механизме остается как будто в стороне от интервенций и работает только агентом», — пояснила Бодрова.

«Комментарии президента России Владимира Путина об уровнях ключевой ставки ЦБ и необходимости удерживать ее без изменений, поскольку влияние на инфляцию и рубль будет выраженным, не нашли особенного отражения в биржевых настроениях. Рынок и так прекрасно понимает, что ЦБ РФ 24 марта окажется на распутье: с одной стороны, необходимость следовать фискальным условиям, с другой — нужно придерживаться собственных целей и стратегий», — отметила эксперт.

«Понизить ставку — значит, пойти на поводу у лобби, вернуть рост инфляции и ослабить рубль. Сохранить ее без изменений — позволить работать carry trade внутри собственного рынка и далее. Судя по всему, участники торгов приняли решение просто не реагировать на вербальные интервенции с разных сторон и дождаться фактов», — высказала свое мнение Бодрова.

«17 марта доллар США остается заключенным в широкий диапазон 57,50−59,75 рубля, движения вечера 16 марта выглядели чрезмерными, но пока поводов для обратного движения немного. Вероятно, сегодня торги для американской валюты завершатся вблизи текущих отметок», — добавила эксперт.

Сегодня, 17 марта, за доллар США дают 57,79 руб. (+0,01%). Евро стоит 62,22 рубля (+0,06%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 20 марта, составляют 57,93 рубля за американскую валюту и 62,37 рубля за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 31 и 11 копеек соответственно. Цены на нефть растут, баррель североморского сырья Brent торгуется по $52,04 (+0,6%).