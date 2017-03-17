Ярославль, 17 марта, 2017, 16:19 — ИА Регнум. В Ярославской области Даниловский районный суд отменил решение комиссии по делам несовершеннолетних Даниловского района о привлечении к ответственности мамы, которая отказалась перевести свою дочь-первоклассницу, не привитую от полиомиелита, на семейную форму образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил Уполномоченный по правам человека Ярославской области Сергей Бабуркин.

Http://ru.torange.biz Прививка

В феврале этого года женщину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Административный протокол составлен на основании ходатайства директора средней школы. Мама обратилась за защитой своих прав и прав своей дочери к Уполномоченному по правам человека в Ярославской области.

Сергей Бабуркин пришел к выводу о незаконности и необоснованности вменяемого правонарушения. Женщине была оказана правовая помощь, подготовлен проект жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. Суд встал на сторону матери и отменил решение комиссии.

В 2016 году по этому вопросу к омбудсмену поступило 18 письменных обращений, в том числе одно коллективное, в котором подписи поставили 85 человек. Причем обращения поступают не только от родителей, но и от руководства образовательных учреждений. Проблема связана с тем, что нет однозначной трактовки порядка разобщения привитых и непривитых детей.

Требования СанПин, касающиеся профилактики полиомиелита, действительно, предполагают разобщение привитых и непривитых детей в течение 60 дней с момента проведения последней прививки в школе. При этом нормативные акты не вводят запрет на посещение школы или детского сада непривитым ребенком, а родители имеют право на отказ от профилактических прививок. Принудительные меры к применению профилактических прививок законом не предусмотрены. Тем не менее, руководители образовательных организаций трактуют разобщение исключительно как перевод непривитых детей на домашнее обучение.

«При этом, как показывает правовой анализ ситуации, в санитарных правилах есть опосредованное понятие разобщения — дети могут находиться в одном здании, одновременно пользоваться общественными помещениями: общим коридором, столовой», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Бабуркин.

Кроме того, как поясняет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, разобщение в детском саду понимается как перевод непривитого ребенка в другую группу, где иммунизация не проводилась, или в другой детский сад. В школах же, как поясняет ведомство, контакт детей менее тесный, в связи с чем риск возникновения полиомиелита у непривитого ребенка значительно ниже, поэтому в период иммунизации для исключения тесного контакта рекомендуется рассадить непривитых и прививающихся детей за разные парты, усилить дезинфекционный режим, особенно в местах общего пользования, проинформировать учащихся о соблюдении мер личной гигиены.

Несмотря на эти доводы, руководители образовательных организаций по-прежнему понимают термин «разобщение» как невозможность находится в одном здании непривитых и недавно привитых детей.

«Порядок разобщения привитых и непривитых детей должен быть разработан на федеральном уровне, поэтом я обратился к Главному государственному санитарному врачу Российской Федерации за содействием. В своем запросе я обращаю внимание на необходимость внесения дополнений в действующее санитарное законодательство: важно определить как само понятие «разобщение», так и порядок его реализации», — сказал Сергей Бабуркин.