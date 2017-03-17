Москва, 17 марта, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Новые станции метро, крупнейшая школьная Wi-Fi-сеть, изменения в железнодорожной инфраструктуре, дикие животные, навигация по Москве-реке, преображение памятников, ледяная пещера и ГТО — в специальном обзоре ИА REGNUM.

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Три новых станции метро

В Москве 16 марта прошла торжественная церемония открытия нового участка радиальной ветки московского метро, на которой заработали три станции — «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки».

Открыл семикилометровый участок Калининско-Солнцевской линии общей протяженностью 10 километров мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что строительство ветки продолжается — она идет в московские районы Солнцево и Ново-Переделкино.

В 2018 году, когда строительные работы завершатся, Калининско-Солнцевская ветка вырастет еще на 15 километров, будут введены в строй еще семь станций («Мичуринский проспект», «Очаково», «Терешково», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка»).

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Все школы в Wi-Fi-сети

Школы Москвы свяжет крупнейшая Wi-Fi-сеть. До конца 2017 года доступ к беспроводному интернету появится в 646 столичных школах, а к 2018 году к Wi-Fi планируется подключить дополнительно 1125 образовательных учреждений.

Wi-Fi-сеть создается в рамках проекта «Московская электронная школа», который подразумевает проведение электронных уроков с помощью интерактивных панелей, создание виртуальной школьной библиотеки, использование улучшенной версии электронного дневника и другие.

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Дикие животные — заводить или нет

13 марта в Москве стартовал проект «Дикие животные в городе». Жителям столицы предлагают обсудить тему о защите и содержании диких животных в неволе, сообщается на официальном портале правительства Москвы.

Среди жителей города стало популярно заводить редких и экзотических животных. Однако не все хозяева диких животных знают о том, какие условия для жизни необходимы их питомцам. Кроме того, они создают опасность для хозяев и соседей по дому.

Депутаты Мосгордумы объявили о том, что планируют запретить держать в столичных квартирах экзотических питомцев — тигров, львов и ядовитых змей.

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Камеры на ж/д вокзалах «поймают» нужное лицо

На московских железнодорожных вокзалах к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу установят новые зоны досмотра и дополнительные распознающие лица камеры.

Благодаря новым камерам правоохранительные органы могут выделить в толпе нужное лицо человека.

Кроме того, аналогичные камеры также планируют к 2018 году запустить в Московском метрополитене. Камеры будут сканировать лица пассажиров и «пробивать» их по базе правоохранительных органов.

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Остановки поездов на окраинах Москвы

Для пассажиров дальнего следования могут начать организовывать раннюю высадку в отдаленных районах Москвы, а не только в центре города.

Такая мера поможет разгрузить центр города и железнодорожные вокзалы, а также сделает более комфортным прибытие тех пассажиров, которым нужно выйти на периферии столицы.

Также это будет полезно для реализации проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Казань.

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Старт навигации по Москве-реке

Первые круизы по Москве-реке смогут пройти 25 марта. Некоторые туристические компании уже начали продавать круизные билеты на открытие пассажирской навигации, сообщало m24. В этот день начнут ежедневно курсировать теплоходы от причала «Москва-Сити» до парка Горького.

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Москву помыли шампунем

14 марта коммунальные службы Москвы начали промывку городских дорог специальным шампунем. Эта процедура происходит ежегодно после зимнего сезона и позволяет смыть мазутные, масляные пятна, а также следы от шин. Дороги на всю ширину проезжей части обработали шампунем, а потом смыли его водой.

Общегородской весенний месячник по уборке и благоустройству в Москве был запланирован на период с 25 марта по 25 апреля. Тем не менее в связи с ранним потеплением многие работы начались ранее запланированного срока.

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Ледяная пещера в центре города

В строящемся парке «Зарядье» в Москве появится нетающая ледяная пещера с тоннелями и арками. Температура там всегда будет поддерживаться на уровне минус 12 градусов,

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, искусственный «ледник» займёт площадь 220 квадратных метров. Планируется, что здесь будут проходить экскурсии, на которых расскажут о сложной работе полярников, природе и фауне Арктики и Антарктики.

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ГТО в честь воссоединения Крыма с Россией

В Москве на территории природного заказника «Воробьевы горы» в рамках фестиваля «Весна» 18 марта состоится Всероссийская гонка ГТО «Путь домой!», посвящённая годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

В Федеральном агентстве по делам молодежи уточнили, что гонка представляет собой соревнования среди команд и индивидуальных участников на преодоление по пересеченной местности трассы протяженностью не менее 5 км, на которой будет 20 и более препятствий. Свое участие в гонке уже подтвердили более 60 вузов.

Кроме того, любой желающий сможет в тестовом режиме выполнить нормативы ГТО на специально оборудованной площадке.

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Памятники и скульптуры — преображение

В 2017 году в Москве отреставрируют и приведут в порядок 119 памятников, скульптур и художественных надгробий. Реставраторы очистят памятники от загрязнений, укрепят каменную поверхность и устранят дефекты.

Как сообщалось на портале мэра и правительства столицы, в частности, пройдет реставрация всех 12 бюстов на Аллее ученых МГУ: Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Николая Лобачевского, Александра Попова, Александра Герцена и других.

В 2016 году в Москве было отреставрировано и приведено в порядок 83 памятника монументальной скульптуры и некрополя, разработаны проекты реставрации ещё по 102 объектов.

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