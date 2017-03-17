Ярославль, 17 марта, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля издала постановление, в котором предписывает «исключить ударный метод погружения в грунт свай и шпунтов» в зоне сложившейся застройки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Wikipedia.org Забивка свай

Требование отказаться от забивки свай касается проектирования новых зданий и реконструкции старых. Контролировать исполнение этого пункта должен Департамент архитектуры и земельных отношений мэрии. Каким образом строители собираются делать фундамент, департамент проверит при выдаче разрешений на строительство.

«Мы не можем запретить забивать сваи. Мы будем настойчиво рекомендовать застройщикам исключить такие методы в случае, если новое или реконструируемое здание находится рядом с существующими домами. Особенно это касается исторического центра города. Будем рекомендовать использовать другие методы, например, вдавливание», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Сергей Калинин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мэрия города подобным образом запретила точечную застройку в городе.