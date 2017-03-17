Ереван, 17 марта, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял в производство уже 23 иска против Азербайджана в связи с преступлениями во время апрельской войны в Карабахе. Об этом заявил представитель правительства Армении в ЕСПЧ, советник президента Армении Геворг Костанян.

CherryX Зал судебных заседаний ЕСПЧ

В связи со случаями нарушения прав человека в ходе апрельской войны в Европейский суд представлено свыше 700 исков против Азербайджана.

«Мы уже официально вовлечены в качестве третьей стороны, у нас еще есть время, чтобы представить свою позицию в связи с данными вопросами», — цитирует Костаняна Aysor.am.

По его словам, из представленных Азербайджаном в ЕСПЧ 500 исков на данный момент принято в производство лишь 5.

«В Азербайджане заявили о 500−600 исках против Армении», — сообщил Костанян.

Он отметил, что правительство Армении официально извещается об этом со стороны ЕСПЧ.

В 2015 году ЕСПЧ вынес решение по делу «Саркисян против Азербайджанской Республики».

Согласно решению ЕСПЧ, «права армянского беженца нарушены из-за отсутствия доступа к своей собственности в Азербайджане, оставленной в ходе конфликта вокруг Нагорного Карабаха».

Суд постановил, что имело место нарушение права на защиту собственности, права на уважение личной и семейной жизни, а также права на эффективные средства правовой защиты.

Аналогичное решение было принято по делу «Чирагов против Республики Армения».

Европейский суд по правам человека 15 сентября 2010 года впервые начал рассмотрение иска армянской семьи против Азербайджана. Бывший житель села Гюлистан Шаумяновского района Северного Арцаха Минас Саркисян 11 августа 2006 г. подал иск в связи с разрушением его дома и насильственным изгнанием из собственного жилья. В своем иске Саркисян отметил, что сейчас в его доме живет другой человек, по всей вероятности, азербайджанец. На данный момент Саркисян уже скончался, однако его вдова и двое детей продолжают следить за судебным делом.

В иске Саркисяна, в частности, выдвигаются обвинения в попрании права на владение и использование собственности, в нарушении права на личную и семейную жизнь, в уничтожении ряда армянских кладбищ в Азербайджане, в лишении армян, принудительно покинувших места жительства, средств правовой защиты, в дискриминации по причине национальной и религиозной принадлежности, а также бездействия правительства в связи с фактами насилия в отношении армян.