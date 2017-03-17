Мадрид, 17 марта, 2017, 16:04 — ИА Регнум. Баскские повстанцы из группировки «Страна басков и свобода» (ЭТА) объявили о планах сдать оружие, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

un usuario de Indymedia Barcelona Члены ЭТА

Баски готовы выполнить свои намерения 8 апреля, отмечает источник.

Информационное агентство Испании Europa Press подтверждает данные, приводимые Reuters, ссылаясь на свои источники.

Министерство внутренних дел Испании отказалось от комментариев.

Напомним, ЭТА вело борьбу за независимость от Испании на протяжении десятилетий, в результате конфликта с обеих сторон погибло свыше 800 человек.

В 2011 году баски объявили об одностороннем прекращении огня и пообещали сложить оружие, до сих пор они не выполнили своих обещаний.