«Миллион за метр» — в Москве благоустроят Садовое кольцо
Москва, 17 марта, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Власти Москвы выделяют почти 4 млрд рублей, на благоустройство трех участков Садового кольца и прилегающих к нему улиц общей протяженностью 3,7 километра, заявил блогер Георгий Рожко (Рожко LIVE). Об этом он рассказал на своей страничке в соцсети LiveJournal.
Блогер обратил внимание на ряд электронных аукционов, посвященных очередному этапу городского благоустройства. Из них ему удалось выяснить, что только на три участка московских улиц общей длиной 3,7 километра, и которые по его словам, можно пешком пройти за 30−40 минут, планируется потратить 3 миллиарда 950 тысяч рублей.
В первом случае речь идет о проекте реконструкции участка от ул. Долгоруковская до ул. Цветной бульвар. Чтобы привести в порядок этот километровый участок, согласно условиям контракта, планируется потратить до 1,628 млрд рублей (подробности читайте здесь: Сведения о закупке).
Другой участок Садового кольца от улицы Покровка до Серебрянической набережной, длинной 1,6 киллометра, оказался несколько дешевле, на него планируется израсходовать порядка 1,169 млрд рублей (подробности читайте здесь: Сведения о закупке). И на последний участок от Сухаревской площади до Красных ворот протяженностью 1 километр, выделяется 1,152 млрд рублей (подробности читайте здесь: Сведения о закупке).
«Почти 4 миллиарда рублей за 4 километра автодороги с тротуаром — по миллиону за метр! Примерно столько же (4,4 млрд рублей) составляет дорожный бюджет за 2017 год всей Томской области, общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием которой — 7156 километров», — возмущается в своем блоге такой «арифметикой» Рожко.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года жители Центрального округа Москвы не поверили в то, что озвученная мэрией стоимость 110 тысяч высаженных деревьев может составить 199 млн рублей, и во главе с муниципальным депутатом района Таганский Ильей Свиридовым вышли считать посадки. Тогда же Свиридов отмечал, что по его сведениям сумма некоторых саженцев достигала 200 тысяч рублей
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