Москва, 17 марта, 2017, 15:57 — ИА Регнум. Власти Москвы выделяют почти 4 млрд рублей, на благоустройство трех участков Садового кольца и прилегающих к нему улиц общей протяженностью 3,7 километра, заявил блогер Георгий Рожко (Рожко LIVE). Об этом он рассказал на своей страничке в соцсети LiveJournal.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Блогер обратил внимание на ряд электронных аукционов, посвященных очередному этапу городского благоустройства. Из них ему удалось выяснить, что только на три участка московских улиц общей длиной 3,7 километра, и которые по его словам, можно пешком пройти за 30−40 минут, планируется потратить 3 миллиарда 950 тысяч рублей.

В первом случае речь идет о проекте реконструкции участка от ул. Долгоруковская до ул. Цветной бульвар. Чтобы привести в порядок этот километровый участок, согласно условиям контракта, планируется потратить до 1,628 млрд рублей (подробности читайте здесь: Сведения о закупке).

Другой участок Садового кольца от улицы Покровка до Серебрянической набережной, длинной 1,6 киллометра, оказался несколько дешевле, на него планируется израсходовать порядка 1,169 млрд рублей (подробности читайте здесь: Сведения о закупке). И на последний участок от Сухаревской площади до Красных ворот протяженностью 1 километр, выделяется 1,152 млрд рублей (подробности читайте здесь: Сведения о закупке).

«Почти 4 миллиарда рублей за 4 километра автодороги с тротуаром — по миллиону за метр! Примерно столько же (4,4 млрд рублей) составляет дорожный бюджет за 2017 год всей Томской области, общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием которой — 7156 километров», — возмущается в своем блоге такой «арифметикой» Рожко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года жители Центрального округа Москвы не поверили в то, что озвученная мэрией стоимость 110 тысяч высаженных деревьев может составить 199 млн рублей, и во главе с муниципальным депутатом района Таганский Ильей Свиридовым вышли считать посадки. Тогда же Свиридов отмечал, что по его сведениям сумма некоторых саженцев достигала 200 тысяч рублей

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