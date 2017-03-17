Киев, 17 марта, 2017, 15:59 — ИА Регнум. Власти Российской Федерации не смогут продавать продукцию и полезные ископаемые с отдельных регионов Донбасса. Об этом сегодня, 17 марта, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в Раде во время «Часа вопросов к правительству», передает ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цель

Премьер напомнил, что лица, которые занимаются вывозом и торговлей украинской продукции из Донбасса будут привлечены к уголовной ответственности. «Торговля украинскими недрами с какими-то другими странами просто запрещена. Это кража, за которую они будут нести уголовную ответственность. Что касается происхождения любой продукции, то, соответственно, оно подтверждается документами от производителя. И никаких легальных производств на «временно оккупированной Россией» территории Донбасса и Крыма, никаких регистраций не может быть», — пояснил Гройсман.

В свою очередь, министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отметил, что сегодня задолженность перед рабочими предприятий «Лисичанскуголь» составляет 110 млн грн (более 4 млн долл).

Он заверил, что правительство погасило долги по зарплатам перед шахтерами других государственных угольных холдингов, в частности, «Львовуглем» (семь шахт). «В марте задолженность по зарплате шахтерам составляла 650 млн грн (24 млн долл), в том числе, по «Лисичанскуголю» — 420 млн (15 млн долл). На сегодня кроме задолженности по Лисичанску, которая на сегодня составляет 110 млн грн, никакой иной задолженности по всем госпредприятиям и шахтам нет», — заверил Насалик.

Ранее сообщалось, что шахтеры г. Червонограда Львовской области прекратили отгрузку угля из-за задолженности по зарплатам.

Кроме того, 17 марта пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины проинформировала, что в 2017 году неподконтрольные украинскому правительству регионы Донбасса направили в страну 1,7 млн тонн угля антрацитовой марки. «За период с января по 15 марта 2017 года поступило 1,7 млн тонн угольной продукции марки «А», — уточнили в Минэнерго.

При этом в 2016 году ДНР и ЛНР поставили на Украину 9,2 млн тонн антрацита, а в 2015-м — 6,8 млн тонн энергетического угля.

Напомним, 15 марта глава ДНР Александр Захарченко заявил об отправке в Россию пробной партии угля. «Сегодня первые 95 вагонов уже ушли. Это пробная партия», — сказал Захарченко.

По его словам, возобновление производства на национализированных частных предприятиях республики займет до трех месяцев. «Да, это нелегкий процесс, он займет до трех месяцев. Да, есть проблемы и со сбытом, и с определенными видами документации, но штаб работает практически круглосуточно … Давайте вспомним, куда эта продукция исторически уходила ранее. Она уходила в Россию», — считает Захарченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на всех частных предприятиях Донбасса. В частности, под контроль ДНР перешло 43 крупных предприятия. До этого уголь марки «А» и металл, которые производятся в ДНР и ЛНР, реализовывались через Украину. Смена юрисдикции предприятий сделала невозможным экспорт продукции из ДНР и ЛНР на Украину и другие страны.