Тверь, 17 марта, 2017, 15:51 — ИА Регнум. 300 низкопольных трамваев «Витязь-М» произведет компания «ПК Транспортные системы» на базе Тверского вагоностроительного завода в ближайшие три года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области. Кузовы для техники поставит Тверской вагонзавод.

Government.ru Дмитрий Медведев на Тверском вагоностроительном заводе. 2016

«Наши предприятия имеют серьезные мощности, которые мы планируем загрузить. Задача — обеспечить конкурентоспособность производимой в Тверской области продукции», — рассказал губернатор Игорь Руденя.

Развитие промышленного потенциала Верхневолжья, и, в частности, «Тверского вагоностроительного завода» — одно из направлений сотрудничества между правительствами Тверской области и Москвы в рамках соглашения, которое в апреле 2016 года подписали губернатор Игорь Руденя и мэр столицы Сергей Собянин.

В августе 2016 года соглашение о создании межрегионального промышленного кластера предприятий метровагоностроения было подписано с Московской областью.

Заказ на производство 300 кузовов для трамваев, которые обновят парк городского транспорта столицы, позволит обеспечить загрузку мощностей Тверского вагоностроительного завода в течение ближайших трех лет.