Тегеран, 17 марта, 2017, 17:16 — ИА Регнум. Участие российских государственных компаний в нефтегазовых проектах Ирана необходимо Москве. В противном случае в эти проекты войдут западные и китайские компании, и Россия останется безучастной к планам ИРИ, самой влиятельной энергетической державы Среднего Востока. Такое мнение высказал заместитель шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM Саркис Цатурян.

ИА REGNUM

«Участие в иранских проектах нам интересно по нескольким причинам. Во-первых, мы тоже интересуемся встраиванием в морской «Шелковый путь», потому что иранские месторождения, особенно те, которые на юге, все находятся у моря. Эти ресурсы будут либо развозиться в Азию (Китаю), либо в Европу. Это очевидно. И пока страны Евросоюза лидируют с точки зрения потребления этих ресурсов. Во-вторых, если это будем делать не мы, это будут делать западники и китайцы. Будут делать уже без нашего участия, без нашего голоса», — объяснил эксперт.

Напомним, что на этой неделе министр энергетики РФ Александр Новак заявил по итогам встречи первого вице-премьера Игоря Шувалова с министром информационно-коммуникационных технологий Ирана, сопредседателем межправительственной российско-иранской комиссии Махмудом Ваези, что сейчас Россия и ИРИ ведут переговоры о новых проектах в нефтегазовой иранской отрасли в общей сложности на $10 млрд. Речь идет об участии российских компаний в освоении 11 иранских месторождений углеводородов. Заинтересованы в этом такие компании как «Газпром», «Роснефть», «Газпром нефть», «Татнефть».

Помимо этого, по словам Новака, уже сейчас два других проектах находятся в высшей степени готовности. Займутся ими «Зарубежнефть» и «Росгеология». Однако иранскими нефтегазовыми проектами интересуются и другие иностранные компании. Кроме того, Иран стремится в целом расширить свои торговые связи с другими странами.

«С Ираном работает весь мир. Если посмотреть на последние заявления иранского руководства, а именно — Тегеран призвал Сингапур, арабские страны Персидского залива, Индию и Пакистан выйти на соглашения о свободной торговле. Зачем? ИРИ снимает для Китая преграды с точки зрения экономической деятельности. Они хотят торговать с Сингапуром, беспрепятственно и беспошлинно торговать с Китаем. И КНР в этом заинтересована. Ведь именно Пекин прорабатывает коммуникации в страны ЕС, увеличивая грузопотоки через Иран», — отметил заместитель шеф-редактора Восточной редакции агентства.

Цатурян также обратил внимание на то, что национальные интересы России неразрывно связаны с продвижением проекта «Север-Юг», который предполагает железнодорожное сообщение от Санкт-Петербурга до иранского порта Бендер-Аббас. Речь идёт о порте в иранском Белуджистане, куда сейчас активно вкладывают средства Китай и Индия. Однако британская политическая элита, по словам Цатуряна, не заинтересована в коридоре «Север-Юг», потому что он дает России возможность расширить свои позиции на Среднем Востоке, выйти напрямую к Персидскому заливу.

Причем Тегеран оказывается в сложной ситуации, когда он не может беспрепятственно сделать выбор в пользу какого-либо маршрута. По словам Цатуряна, как только Иран начинает вести переговоры с Россией по поводу направления Север-Юг, на него тут же оказывается давление.

«Внешние игроки не дают Тегерану сделать выбор. Иранцев заталкивают на турецкий маршрут. Потому что как только Тегеран начинает вести переговоры с Москвой о коридоре «Север-Юг», ВС Азербайджана усиливают обстрелы Нагорного Карабаха. Тегеран заинтересован в коридоре на Черное море через Армению и Грузию. Поэтому Баку пытается завязать маршрут на себя с выходом на турецкое направление. Речь идёт о железной дороге Баку — Тбилиси — Карс — Стамбул. Не случайно Иран маневрирует, развивая диалог с Россией и Арменией относительно интеграции в Евразийский союз», — подчеркнул аналитик.

Что же касается в этом случае участия российских компаний в иранских нефтегазовых проектах, то Москва таким образом временно покупаем лояльность иранской политической элиты, считает эксперт. Потому что в случае смены политических элит в Тегеран Россию «могут выкинуть из Ирана».

Напомним, что в декабре прошлого года президенты России, Казахстана, Киргизии и Армении на саммите ЕврАзЭС приняли решение начать переговоров о создании зоны свободной торговли союза с Ираном, Египтом, Индией и Сингапуром. Также в марте представители России и Ирана обсудили поставки нефти в рамках программы «нефть в обмен на товары». Как отмечал Махмуд Ваэзи в ходе встречи Александром Новаком, стороны пришли к соглашению о ежедневных поставках черного золота в размере 100 тыс. баррелей.