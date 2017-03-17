Кишинёв, 17 марта, 2017, 15:35 — ИА Регнум. «Бухарестские политики не перестают рассматривать Республику Молдова как бывшее и будущее территориальное приложение к Великой Румынии», — заявили в Партии социалистов Молдавии, комментируя решение парламента Румынии объявить день румынской оккупации Бессарабии национальным праздником, передает корреспондент ИА REGNUM.

Andrei Nacu «Великая Румыния». 1930

Социалисты назвали решение румынского парламента «продолжением унионистской истерии» и подчеркнули, что молдавско-румынские отношения могут пострадать из-за продвижения Бухарестом политики румыноунионизма.

«Напоминаем румынским депутатам и политикам, что унионистская истерия была одной из основных причин межэтнических конфликтов в Молдове в начале 90-х годов. И приднестровская проблема, и гагаузский вопрос возникли на фоне унионистских и ксенофобских заявлений во время диалогов, порой, безответственных, между кишиневскими и бухарестскими политиками», — заявили в Партии социалистов.

В свою очередь представители прорумынской Либеральной партии, входящей в правящую коалицию Молдавии, предложили молдавскому парламенту также объявить 27 марта национальным праздником. По мнению либералов, это «со всех точек зрения святой день», когда бессарабцы реализовали свои «вековые идеалы».

Напомним, парламент Румынии 14 марта проголосовал за объявление 27 марта национальным праздником в честь годовщины румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. В ходе обсуждения законопроекта, румынские парламентарии выражали мнение, что это станет шагом к новому объединению — нынешней Молдавии с Румынией.

Справка ИА REGNUM :

Под «Великим объединением» 1918 года в Румынии понимается произошедшая в 1918 году оккупация Румынией Трансильвании, являвшейся частью Австро-Венгрии, и Бессарабии, с 1812 года являвшейся частью России. 27 марта 1918 года на заседании бессарабского Сфатул Цэрий (Совет Страны) был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией, а 26 ноября 1918 года под давлением румынских оккупационных войск и при отсутствии кворума 25% депутатского корпуса было принято решение о «безусловном присоединении Бессарабии к Румынии», которое следом было опротестовано значительной частью депутатов, направивших ноту протеста Румынии. Сфатул Цэрий — парламент провозглашенной на территории Бессарабской губернии Российской империи в декабре 1917 года и официально просуществовавшей год Молдавской Демократической Республики, приняв это решение, прекратил свое существование, а следом за ним и сама республика, ликвидированная указом короля Румынии.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Однако уже через год, в 1941-м, Румыния вновь оккупировала эти и другие территории СССР, которые были окончательно освобождены Красной армией в 1944 году. До оккупации 1918 года Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.