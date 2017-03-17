Москва, 17 марта, 2017, 15:27 — ИА Регнум. 20−21 марта в Москве в рамках проведения Года экологии в России состоится VIII международный форум «Экология». Работу форума курирует первый заместитель председателя комитета Государственной думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, который возглавляет Общественный совет организатора мероприятия — АНО «Общественный форум «Экология».

Пресс-служба международного форума «Экология» Под председательством Николая Валуева на форуме состоится первое заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология»

Как сообщает пресс-служба форума, традиционно на площадке мероприятия поднимаются самые острые вопросы экологического развития России. В этом году в повестку деловой программы включены актуальные темы совершенствования экологической политики и профильного законодательства, защиты природы Арктики, очистки сточных вод и повышения качества питьевой воды, сохранения озера Байкал. Особое внимание будет уделено вопросам развития отрасли обращения с отходами. Необходимость сбора предложений по данной тематике была особо отмечена в перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Государственного совета «Об экологическом развитии РФ в интересах будущих поколений». Также на форуме будут подняты важнейшие общественно значимые проблемы — планы и перспективы Года экологии в России, экологическое образование и создание комфортной экологически чистой городской среды.

Под председательством Николая Валуева на форуме состоится первое заседание Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология». Члены совета утвердят структуру и направления итоговой резолюции, которая объединит конструктивные предложения участников форума. Итоговая резолюция будет направлена в органы государственной власти. По словам Валуева, совершенствование отраслевого законодательства — одна из первостепенных задач Государственной Дума, и форум должен стать не только площадкой обсуждения экологической проблематики, но и механизмом сбора обратной связи от общественности и влияния на государственную политику в области экологии. Государственная дума заинтересована в инициативах участников отрасли, поэтому депутатский корпус примет самое активное участие в работе форума.

Среди участников мероприятия — представители WWF и Гринпис России, ведущих промышленных компаний, организаций городского коммунального хозяйства, сферы эко-услуг, разработчиков, производителей и поставщиков экотехнологий и экооборудования. На форуме будет широко представлена законодательная и исполнительная власть как федерального, так и регионального уровней.

В экспозиционной зоне ведущие отечественные и зарубежные компании продемонстрируют гостям форума экологические технологии и оборудование.

Работу VIII Международного форума «Экология» традиционно поддерживают Совет Федерации и Государственная Дума ФС РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство строительства и ЖКХ РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и другие профильные министерства и ведомства.

Форум пройдет в конгресс-парке одной из лучших европейских гостиниц — «Рэдиссон Ройал, Москва».

Партнёрами форума выступили ПАО «Газпром нефть», Банк ВТБ (ПАО), ЗАО «Экрос-Инжиниринг» и АО «Мосводоканал». Специальным партнером стал партийный проект «Экология России» политической партии «Единая Россия».

В настоящее время открыта регистрация участников форума.