Жуков, Калужская область, 17 марта, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Жуковский районный суд Калужской области на 30 суток приостановил деятельность ООО «Калужский молочный комбинат», расположенный селе Истье. Причиной стали нарушения, выявленные специалистами регионального Роспотребнадзора. Об этом 17 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Chris Pelliccione Молоко

Проверка на комбинате проводилась в связи с многочисленными жалобами на продукцию предприятия, поступающими из разных субъектов России. В частности сообщается, что на комбинате отсутствует производственный контроль за пастеризацией продукции. Так, не соответствуют требованиям ГОСТ и технических регламентов Таможенного союза по идентификационным и физико-химическим показателя молоко коровье ультрапастеризованное с максимальной долей жирности 3,2% и творог с долей жирности 9%.

Также на упаковку с продукцией наносится недостоверная маркировка — со следующим числом после даты выработки. К тому же работники молочного комбината игнорируют обязательный медицинский осмотр, заявили в управлении.

Это уже вторая за полгода проверка Роспотребнадзора на этом комбинате. В ноябре 2016 года проверяющие нашли на предприятии просроченную молочную продукцию, а также продукцию с нанесенной на маркировку заведомо ложной информации о сроках ее изготовления. К тому же на комбинате было обнаружено большое количество сухого молока и заменителя молочного жира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 48 из 86 проверенных образцов молочной продукции калужских молокоперерабатывающих предприятий не соответствует нормативным требованиям (в том числе 13 образцов — по идентификационным показателям). По обнаруженным недостаткам на предприятиях составлено 30 протоколов об административном правонарушении. 15 юридических лиц оштрафовано на сумму 1,1 миллиона рублей. По итогам проверки приостановлена деятельность одного предприятия по производству сметаны.

Напомним, в настоящее время на территории Калужской области функционирует 31 предприятие по переработке молока.