Мадрид, 17 марта, 2017, 15:23 — ИА Регнум. «Бывший помощник Дональда Трампа Майкл Флинн получил в прошлые годы 68 тысяч долларов от российских предприятий, — взахлеб сообщает издание. — Документы, подтверждающие это были представлены вчера в американском Конгрессе. Среди плательщиков — рупор российской пропаганды за рубежом — Rusia Today (RT), сеть, финансируемая российским правительством».

Gage Skidmore Майкл Флинн

Искусство заголовка — великая вещь. С его помощью можно обеспечить кликабельность любому тексту. То, что Флинн никогда не скрывал, что не будучи уже связанным договорными обязательствами с государственной службой официально консультировал RT и за это официально получал гонорары, испанское СМИ умалчивает.

На всякий случай издание напоминает, что «а еще Флинн встречался с послом РФ в США Сергеем Кисляком», который с некоторых пор в западных СМИ подается как главный спрут Кремля, опутавший щупальцами весь Запад.

Напомним, что в СМИ Запада развернулась настоящая травля всего окружения Дональда Трампа, которые когда-либо контактировали с любыми представителями из России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Майкл Флинн ушел в отставку с должности помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности 14 февраля 2017 года. В своем заявлении об уходе господин Флинн признал, что не предоставил правительству полные данные о своих разговорах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.