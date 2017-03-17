Чебоксары, 17 марта, 2017, 15:21 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении безработного чебоксарца, который выиграл в покер более 30 млн рублей и уклонился от уплаты налогов с выигрыша. При этом карточные игры проходили за пределами страны — в США, Германии, Дании, Франции. Об этом ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Цитата из к/ф «Блеф». Реж. Серджио Корбуччи. 1976. Италия Игра в карты

Под уголовное преследование попал 36-летний безработный из Чебоксар. Следствие считает, что подозреваемый уклонился от уплаты 3,9 млн рублей налога на доходы физических лиц за 2011−2013 годы. «Он не представил декларации в налоговые органы и скрыл свыше 30 млн рублей доходов, полученных за пределами России в качестве выигрышей в международных покерных турнирах», — сказал Олег Дмитриев. Согласно материалам уголовного дела, игры проходили в США (город Лас-Вегас, финальный турнир мировой серии покера), Германии (город Берлин), Дании (город Копенгаген) и Франции (город Довиль).

Чебоксарца подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе назначена судебная налоговая экспертиза. В ходе следствия будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету. Расследование уголовного дела продолжается.

В следственном управлении напоминают, что в соответствии со ст. 28.1 УПК РФ уголовное дело может быть прекращено в случае полного возмещения ущерба, которое включает уплату недоимки по налогам, пени и штрафы. В частности, на этой неделе в Чувашии было закрыто уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «СУОР», которого подозревали в неуплате около 140 млн рублей налогов. Данное решение было принято в связи с полным возмещением ущерба, причинённого бюджетной системе, — с учётом штрафов и пени сумма ущерба была оценена в 161,7 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 42 уголовных дела о налоговых преступлениях (в 2015 и 2014 годах — 35 и 38 соответственно). Ущерб, причиненный бюджетной системе такими преступлениями, превысил 384 млн рублей (в 2015 и 2014 годах — 455 млн и 265 млн рублей соответственно), в бюджет возвращено 248 млн рублей. В связи с полным возмещением ущерба (по нереабилитирующему основанию) прекращено 10 уголовных дел (в 2015 и 2014 годах — 10 и 9 соответственно).