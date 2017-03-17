Калуга, 17 марта, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Первый контейнерный поезд с российскими товарами отправится в Китай из калужского транспортно-логистического центра «Ворсино» 5 апреля 2017 года. Об этом 17 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Прибытие поезда проекта «Новый Шелковый путь»

По информации ведомства, заинтересованность в проекте, который, в первую очередь, ориентирован на малый и средний бизнес уже выразили порядка 150 отечественных компаний.

Контейнерный поезд в КНР сформирован в сотрудничестве китайской компании Sinotrans с «РЖД», «РЖД-Логистика» и «Трансконтейнер».

Калужский транспортно-логистический комплекс «Ворсино» стал частью проекта «Новый шелковый путь». Это оригинальный железнодорожный маршрут, объединяющий экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и, в ближайшем будущем, Европы. В частности, уже началась работа над продолжением маршрута в Роттердам и Люксембург.

Созданию оптимальных условий для быстрой доставки российской продукции за рубеж должно способствовать подписанное 16 марта соглашения о сотрудничестве между «Фрейт Вилладж Калуга Север» и «Российским экспортным центром».

Подписи под документом поставили генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Петр Фрадков и генеральный директор ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» Николай Кручинин.

По словам генерального директора АО «Российский экспортный центр» Петра Фрадкова, сегодня остро стоит задача найти самый быстрый, оптимальный способ доставки продукции — особенно продовольствия. Проблему может решить создание транспортно-логистических хабов, где будут консолидироваться товары от разных российских грузоотправителей. Первым таким центром консолидации стал калужский «Ворсино».

Генеральный директор ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» Николай Кручинин оценивает входящий товаропоток из КНР как достаточно серьезный. Товары поставляются из различных регионов Китая. «Проект, о котором мы говорим, меняет концепцию экспорта — консолидация в одном месте, отправка ускоренными контейнерными поездами. На контейнерный сервис нового формата есть спрос, есть экспортеры. Надеемся, что сервис будет регулярным, и его частота будет до двух раз в неделю», — заявил Кручинин.

Напомним, по итогам 2016 года и 2017 года из Китая в калужский индустриальный парк «Ворсино» прибыл 31 контейнерный поезд.