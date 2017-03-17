Кишинёв, 17 марта, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Власти Молдавии могут отказаться от участия в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 26−28 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, спикер молдавского парламента Андриан Канду сказал, что рассматривается возможность отказаться от участия из-за отсутствия реакции российской стороны на ноту властей Молдавии о «злоупотреблениях российских спецслужб по отношению к молдавским чиновникам».

Aurelian Sandulescu Молдавские флаги

Спикер сказал, что у молдавских властей нет уверенности в безопасности поездки молдавских депутатов в Россию. Решение, по словам Канду, будет принято в ближайшие дни.

В свою очередь, молдавский президент Игорь Додон, находящийся с визитом в Москве, заявил на встрече с исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, что Молдавия примет участие в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ. «Заявляю, что Молдова примет участие в предстоящей Межпарламентской ассамблее СНГ в Санкт-Петербурге полноценной делегацией, независимо от заявлений руководства парламента и правительства. Надо строить мосты, а не воздвигать новые железные занавесы», — отметил Додон.

Он также выразил заинтересованность в том, чтобы в 2018 году Молдавия во внеочередном порядке возглавила СНГ в связи с тем, что ранее Кишинев отказался от председательства в организации по решению прежнего президента Николая Тимофти.